Manchester City kan kokusunu aldı!

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Chelsea ile Manchester City karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'te oynanan mücadeleyi konuk ekip Manchester City, 3-0'lık skorla kazandı.



Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Nico O'Reilly, 57. dakikada Marc Guehi ve 68. dakikada Jeremy Doku kaydetti.



Rayan Cherki, Manchester City'nin ilk 2 golünde asistleri yaparak maçın yıldızı oldu.



PUAN FARKI ALTIYA İNDİ!



Bu sonuçla puanını 64'e yükselten Manchester City, 1 maç eksiğiyle Arsenal ile puan farkını 6'ya indirdi.



Son 5 haftada 4. mağlubiyetini alan Chelsea, 48 puanda kaldı.



ŞAMPİYONLUK DÜĞÜMÜ GELECEK HAFTA ÇÖZÜLECEK



Manchester City, gelecek hafta Arsenal'i Etihad'da ağırlayacak.



Chelsea ise Manchester United'ı konuk edecek.



