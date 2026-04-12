Keçiörengücü, Serik duvarını aşamadı

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Ankara Keçiörengücü ile Serik Spor karşı karşıya geldi. Aktepe Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.



Keçiörengücü, yüzde 73 topla oynayıp 18 şutla maçı adeta tek kaleye çevirmesine rağmen Serik Spor engelini aşamadı.



Bu sonucun ardından Keçiörengücü 54 puanla 7. sıradaki yerini korudu.



Küme düşme hattında yer alan Serik Spor ise puanını 36'ya çıkardı ve kümede kalma barajıyla arasındaki farkı 4 puana indirdi.



Keçiörengücü, gelecek hafta Esenler Erokspor ile karşılaşacak. Serik Spor ise Manisa FK'ye konuk olacak.



Stat: Aktepe



Hakemler: Oğuzhan Gökçen, Barış Çiçeksoyu, Tuncay Ercan



Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut, Wellington, Abdullah Çelik, Ali Dere (Dk. 82 Süleyman Luş), Erkam Develi (Dk. 72 İshak Karaoğul), İbrahim Akdağ, Roshi, Halil Can Ayan (Dk. 64 Rroca), Ezeh (Dk. 72 Ali Akman), Fernandes (Dk. 82 Enes Yılmaz)



Serikspor: Veysel Sapan, Skvortsov, Mehmet Demirözü, Montes, Cengiz Demir, Caner Cavlun, Topalli (Dk. 86 Adeola), Nalepa, Selim Dilli (Dk. 86 Burak Asan), Nwachukwu (Dk. 72 Şeref Özcan), Sadygov (Dk. 62 Gökhan Altıparmak)



Sarı kartlar: Dk. 30 Selim Dilli, Dk. 50 Skvortsov, Dk. 61 Montes, Dk. 71 Nalepa (Serikspor), Dk. 90+3 Wellington (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)



