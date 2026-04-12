12 Nisan
Galatasaray-Kocaelispor
1-060'
12 Nisan
Konyaspor-Karagümrük
3-0
12 Nisan
FCV Dender EH-Zulte Waregem
1-050'
12 Nisan
PEC Zwolle-Excelsior
2-2
12 Nisan
Alkmaar-SC Heerenveen
3-0
12 Nisan
Bochum-E.Braunschweig
4-1
12 Nisan
Elversberg-Schalke 04
1-2
12 Nisan
Paderborn-Magdeburg
4-3
12 Nisan
KV Mechelen-Union St.Gilloise
0-1
12 Nisan
Genk-OH Leuven
0-0
12 Nisan
Anderlecht-Gent
1-190'
12 Nisan
Austria Wien-Rapid Wien
1-1
12 Nisan
Sturm Graz-Hartberg
0-0
12 Nisan
Fortuna Sittard-NAC Breda
1-1
12 Nisan
Alverca-Casa Pia
3-1
12 Nisan
Braga-Arouca
0-061'
12 Nisan
Benfica-Nacional
2-066'
12 Nisan
Estoril-FC Porto
22:30
11 Nisan
Kazan-Torpedo Moscow
0-0IPT
12 Nisan
CSKA Moskova-PFC Sochi
0-1
12 Nisan
FC Rostov-S. Moskova
1-1
12 Nisan
Lokomotiv Moscow-Dynamo Makhachkala
1-1
12 Nisan
NEC Nijmegen-Feyenoord
1-1
12 Nisan
Lyon-Lorient
21:45
12 Nisan
Göztepe-Kasımpaşa
3-3
12 Nisan
Sunderland-Tottenham
1-0
12 Nisan
Vanspor FK-Manisa FK
0-1
12 Nisan
A.Demirspor-Iğdır FK
1-6
12 Nisan
Keçiörengücü-Serik Belediyespor
0-0
12 Nisan
FC Köln-Werder Bremen
3-1
12 Nisan
VfB Stuttgart-Hamburger SV
4-0
12 Nisan
Mainz 05-Freiburg
0-0DA
12 Nisan
C.Palace-Newcastle
2-1
12 Nisan
N. Forest-Aston Villa
1-1
12 Nisan
Chelsea-M.City
0-3
12 Nisan
Toulouse-Lille
0-4
12 Nisan
Osasuna-Real Betis
1-1
12 Nisan
Mallorca-Rayo Vallecano
3-0
12 Nisan
Celta Vigo-Real Oviedo
0-390'
12 Nisan
Athletic Bilbao-Villarreal
22:00
12 Nisan
Genoa-Sassuolo
2-1
12 Nisan
Parma -SSC Napoli
1-1
12 Nisan
Bologna-Lecce
2-0
12 Nisan
Como-Inter
21:45
12 Nisan
Nice-Le Havre
1-1
12 Nisan
Zenit St. Petersburg-FC Krasnodar
1-188'

Keçiörengücü, Serik duvarını aşamadı

Keçiörengücü, Serik Spor'a karşı neredeyse tek kale oynadı ancak sahadan 1 puanla ayrıldı.

calendar 12 Nisan 2026 21:05 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2026 21:15
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Keçiörengücü, Serik duvarını aşamadı
Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Ankara Keçiörengücü ile Serik Spor karşı karşıya geldi. Aktepe Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

Keçiörengücü, yüzde 73 topla oynayıp 18 şutla maçı adeta tek kaleye çevirmesine rağmen Serik Spor engelini aşamadı.

Bu sonucun ardından Keçiörengücü 54 puanla 7. sıradaki yerini korudu.

Küme düşme hattında yer alan Serik Spor ise puanını 36'ya çıkardı ve kümede kalma barajıyla arasındaki farkı 4 puana indirdi.

Keçiörengücü, gelecek hafta Esenler Erokspor ile karşılaşacak. Serik Spor ise Manisa FK'ye konuk olacak.

Stat: Aktepe

Hakemler: Oğuzhan Gökçen, Barış Çiçeksoyu, Tuncay Ercan

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut, Wellington, Abdullah Çelik, Ali Dere (Dk. 82 Süleyman Luş), Erkam Develi (Dk. 72 İshak Karaoğul), İbrahim Akdağ, Roshi, Halil Can Ayan (Dk. 64 Rroca), Ezeh (Dk. 72 Ali Akman), Fernandes (Dk. 82 Enes Yılmaz)

Serikspor: Veysel Sapan, Skvortsov, Mehmet Demirözü, Montes, Cengiz Demir, Caner Cavlun, Topalli (Dk. 86 Adeola), Nalepa, Selim Dilli (Dk. 86 Burak Asan), Nwachukwu (Dk. 72 Şeref Özcan), Sadygov (Dk. 62 Gökhan Altıparmak)

Sarı kartlar: Dk. 30 Selim Dilli, Dk. 50 Skvortsov, Dk. 61 Montes, Dk. 71 Nalepa (Serikspor), Dk. 90+3 Wellington (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 22 4 3 67 21 70
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
9 Kocaelispor 29 9 7 13 23 33 34
10 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
11 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
12 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
