Muriqi tarihe geçti; Mallorca ateş hattından çıktı

İspanya La Liga'nın 31. haftasında Real Mallorca ile Rayo Vallecano karşı karşıya geldi. Estadi Mallorca Son Moix'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Mallorca 3-0'lık skorla kazandı.Mallorca'ya galibiyeti getiren golleri 36 ve 40. dakikalarda Vedat Muriqi, 65. dakikada Jan Virgili kaydetti.Vedat Muriqi, Samuel Eto'o'yu geride bırakarak 55 golle Mallorca tarihinin La Liga'da en çok gol atan oyuncusu oldu.Kosovalı golcü, La Liga'da attığı 21 golle Kylian Mbappe'nin 1 gol arkasından krallık listesinde 2. sırada yer aldı.Son 4 haftada 3. galibiyetini elde eden Mallorca, puanını 34'e yükselterek küme düşme hattının 2 puan üstüne çıktı. Vallecano ise 35 puanda kaldı.Mallorca, gelecek hafta Valencia'yı ağırlayacak. Vallecano ise sahasında Espanyol'u konuk edecek.