Stuttgart 4 attı, 3'üncü sıraya yükseldi!

Almanya 1. Bundesliga'nın 29. haftasında Vfb Stuttgart ile Hamburg karşı karşıya geldi. MHPArena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Stuttgart, 4-0'lık skorla kazandı.



Stuttgart'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Angelo Stiller, 32. dakikada Chris Fuhrich, 56. dakikada Maximilian Mittelstadt ve 86. dakikada Bilal El Khannous kaydetti.



Deniz Undav, 82. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.



Stuttgart forması giyen milli futbolcumuz Atakan Karazo, sarı kart cezası nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.



Bu galibiyetle birlikte Stuttgart, puanını 56'ya yükseltti ve ligde 3. sıraya yükseldi.



Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Hamburg ise 31 puanda kaldı.



Stuttgart, gelecek hafta lider Bayern Münih'e konuk olacak. Hamburg ise Werder Bremen deplasmanına gidecek.



