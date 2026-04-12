Can Keleş'ten Galatasaray maçı itirafı

Kocaelispor forması giyen Can Keleş, Galatasaray ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Mücadeleyi değerlendiren Can Keleş "Zor bir maça çıktık. Önemli bir puan aldık. Hocamızın iyi planını uyguladık. Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyoruz. 90 dakika susmadılar. Onlar coşkuyu verdi, biz de savaşıp elimizden geleni verdik." dedi.



Can Keleş ayrıca "Biz her hafta konsantre oluyoruz. Büyük takımlara karşı bütün futbolcular ekstra çaba veriyor. Onu da bugün sahada gösterdik." açıklamasını yaptı.



