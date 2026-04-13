12 Nisan
Galatasaray-Kocaelispor
1-1
12 Nisan
Konyaspor-Karagümrük
3-0
12 Nisan
FCV Dender EH-Zulte Waregem
1-2
12 Nisan
PEC Zwolle-Excelsior
2-2
12 Nisan
Alkmaar-SC Heerenveen
3-0
12 Nisan
Bochum-E.Braunschweig
4-1
12 Nisan
Elversberg-Schalke 04
1-2
12 Nisan
Paderborn-Magdeburg
4-3
12 Nisan
KV Mechelen-Union St.Gilloise
0-1
12 Nisan
Genk-OH Leuven
0-0
12 Nisan
Anderlecht-Gent
3-1
12 Nisan
Austria Wien-Rapid Wien
1-1
12 Nisan
Sturm Graz-Hartberg
0-0
12 Nisan
Fortuna Sittard-NAC Breda
1-1
12 Nisan
Alverca-Casa Pia
3-1
12 Nisan
Braga-Arouca
1-0
12 Nisan
Benfica-Nacional
2-0
12 Nisan
Estoril-FC Porto
1-3
11 Nisan
Kazan-Torpedo Moscow
0-0IPT
12 Nisan
CSKA Moskova-PFC Sochi
0-1
12 Nisan
FC Rostov-S. Moskova
1-1
12 Nisan
Lokomotiv Moscow-Dynamo Makhachkala
1-1
12 Nisan
NEC Nijmegen-Feyenoord
1-1
12 Nisan
Lyon-Lorient
2-0
12 Nisan
Göztepe-Kasımpaşa
3-3
12 Nisan
Sunderland-Tottenham
1-0
12 Nisan
Vanspor FK-Manisa FK
0-1
12 Nisan
A.Demirspor-Iğdır FK
1-6
12 Nisan
Keçiörengücü-Serik Belediyespor
0-0
12 Nisan
FC Köln-Werder Bremen
3-1
12 Nisan
VfB Stuttgart-Hamburger SV
4-0
12 Nisan
Mainz 05-Freiburg
0-1
12 Nisan
C.Palace-Newcastle
2-1
12 Nisan
N. Forest-Aston Villa
1-1
12 Nisan
Chelsea-M.City
0-3
12 Nisan
Toulouse-Lille
0-4
12 Nisan
Osasuna-Real Betis
1-1
12 Nisan
Mallorca-Rayo Vallecano
3-0
12 Nisan
Celta Vigo-Real Oviedo
0-3
12 Nisan
Athletic Bilbao-Villarreal
1-2
12 Nisan
Genoa-Sassuolo
2-1
12 Nisan
Parma -SSC Napoli
1-1
12 Nisan
Bologna-Lecce
2-0
12 Nisan
Como-Inter
3-4
12 Nisan
Nice-Le Havre
1-1
12 Nisan
Zenit St. Petersburg-FC Krasnodar
1-1

Selçuk İnan'dan Galatasaray ve tepkiler için açıklama

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Galatasaray maçı sonrası konuştu.

calendar 12 Nisan 2026 22:57 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2026 00:24
Haber: Sporx.com
Selçuk İnan'dan Galatasaray ve tepkiler için açıklama
Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Genç teknik adam, "Maçtan önce de söyledim. Oyuna iyi başlamamız, mücadele etmemiz, oyunu tutmamız gerektiğini söyledim. Oyuna başlangıç planımız farklı, devamında farklı olacaktı. Bunu oyuncularımız neredeyse eksiksiz yerine getirdiler. Bu nedenle oyuncularımı mücadelelerinden ötürü tebrik ediyorum. Böyle anlarda, böyle büyük maçları oynamak kolay değil. Sadece sahada kaldılar. Mücadele ettiler. İki takımı da mücadelesinden ötürü tebrik ediyorum. Oyuncularımı da puandan ötürü tebrik ediyorum." dedi.

Selçuk İnan, "Kafamda aşağı yukarı oyuna sokacağım oyuncular belliydi. Bruno Petkovic bunlardan biriydi. Fiziksel olarak ancak 20-25 dakika oynayabilirdi. Oyun da onu istiyordu. Böyle bir değişiklik yaptı. Can girdi, katkı sağladı. Tayfur öyle... Bu bir takım oyunu. Strateji belirleyip sahaya çıkıyorsunuz. Bugün takım olarak eksiksiz görevini yerine getirdi herkes. Bunun neticesinde 1 puan aldık." diye konuştu.

GALATASARAY STADI, TEPKİLER

Basın toplantısında konuşan Selçuk İnan "Buraya her geldiğimde farklı duygular besliyorum. Burası benim için önemli, kıymetli bir yer. Hayatımın çok önemli anlarını burada yaşadım. Düzgün oldum, mütevazı oldum. Yine de gerçekler var. Bu sahada en çok maça çıkan oyuncuyum belki de, en çok kupa kazanan, en çok kaptan olan, en çok gol atan orta saha oyuncusuyum, belki de en çok asist yapan. 15 kupa kazandım. Bunlar kolay başarılar değil. Bunları başarırken hep bu Selçuk İnan'dım yine, aynı profildim. Birçoğunuz belki de, sevmediğiniz demeyeyim ama beğenmediğiniz, eleştirdiğiniz ama o zaman da şu anki Selçuk İnan'dım. Yine öyle olacağım. Düzüm. Ne olursa olsun haksızlığa gelmem. Kimsenin hakkını yemem, yemedim. Hiç kimseye saygısızlık yapmadım. Siz biliyorsunuz. Ne kadar bulmaya çalışsanız da yine de belki biraz üzüyorsunuz beni, en nihayetinde yine doğru bildiğim yoldan gidiyorum. Çok bunlara girmek istemiyordum ama ahlaklı olmak başka bir şey, düz olmak başka bir şey." dedi.

"GALATASARAY TARAFTARI..."

Açıklamalarına devam eden Selçuk İnan "Galatasaray taraftarı nasıl davranırsa davransın, başımın üstünde yeri var. Onları yargılayamam. Ben onları hep sevdim hep saygı duydum. Hayatım boyunca sevmeye devam edeceğim. Çünkü ben buyum." açıklamasını yaptı.

"BENİ KARŞILAMASINLAR..."

Ayrıca Selçuk İnan "Bundan sonra da bildiğim yoldan gideceğim. Galatasaray taraftarının, beni karşılamaması... Bana sevgi gösterisinde bulunmaması... Canları sağ olsun.

İçlerinden nasıl geliyorsa öyle yapsınlar. Ben hayatım boyunca içimden geldiği gibi davrandım. Selçuk İnan bundan sonra da öyle olacak." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
9 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
10 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
11 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
12 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
