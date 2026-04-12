Okçulukta 2 gümüş ve 1 bronz madalya

Türkiye, Meksika'da düzenlenen 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın 1. ayağında takımlarda 2 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.



Puebla kentindeki organizasyonda milliler, klasik yay erkekler, kadınlar ve karışık takım kategorilerinde madalya mücadelesi verdi.



Erkeklerde Mete Gazoz, Berkay Akkoyun ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan milli takım, 4-4'lük setlerin ardından yapılan eşitlik bozma atışlarında ABD'ye mağlup olarak gümüş madalya kazandı.



Kadınlarda ise Elif Berra Gökkır, Gizem Özkan, Dünya Yenihayat'dan oluşan milli takım, finalde Çin'e 6-0 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.



Karışık takımlar bronz madalya maçında da Elif Berra Gökkır-Mete Gazoz ikilisi, Kolombiya'yı 5-1 yenerek bronz madalya aldı.



Türkiye'nin organizasyondaki madalya sayısı 4'e (3 gümüş, 1 bronz) yükseldi.



Klasik yay bireysel yarı finalinde Mete Gazoz, Tayvanlı rakibi Chih-Chun Tang karşısında final mücadelesi verecek.



