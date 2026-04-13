12 Nisan
Galatasaray-Kocaelispor
1-1
12 Nisan
Konyaspor-Karagümrük
3-0
12 Nisan
FCV Dender EH-Zulte Waregem
1-2
12 Nisan
PEC Zwolle-Excelsior
2-2
12 Nisan
Alkmaar-SC Heerenveen
3-0
12 Nisan
Bochum-E.Braunschweig
4-1
12 Nisan
Elversberg-Schalke 04
1-2
12 Nisan
Paderborn-Magdeburg
4-3
12 Nisan
KV Mechelen-Union St.Gilloise
0-1
12 Nisan
Genk-OH Leuven
0-0
12 Nisan
Anderlecht-Gent
3-1
12 Nisan
Austria Wien-Rapid Wien
1-1
12 Nisan
Sturm Graz-Hartberg
0-0
12 Nisan
Fortuna Sittard-NAC Breda
1-1
12 Nisan
Alverca-Casa Pia
3-1
12 Nisan
Braga-Arouca
1-0
12 Nisan
Benfica-Nacional
2-0
12 Nisan
Estoril-FC Porto
1-3
11 Nisan
Kazan-Torpedo Moscow
0-0IPT
12 Nisan
CSKA Moskova-PFC Sochi
0-1
12 Nisan
FC Rostov-S. Moskova
1-1
12 Nisan
Lokomotiv Moscow-Dynamo Makhachkala
1-1
12 Nisan
NEC Nijmegen-Feyenoord
1-1
12 Nisan
Lyon-Lorient
2-0
12 Nisan
Göztepe-Kasımpaşa
3-3
12 Nisan
Sunderland-Tottenham
1-0
12 Nisan
Vanspor FK-Manisa FK
0-1
12 Nisan
A.Demirspor-Iğdır FK
1-6
12 Nisan
Keçiörengücü-Serik Belediyespor
0-0
12 Nisan
FC Köln-Werder Bremen
3-1
12 Nisan
VfB Stuttgart-Hamburger SV
4-0
12 Nisan
Mainz 05-Freiburg
0-1
12 Nisan
C.Palace-Newcastle
2-1
12 Nisan
N. Forest-Aston Villa
1-1
12 Nisan
Chelsea-M.City
0-3
12 Nisan
Toulouse-Lille
0-4
12 Nisan
Osasuna-Real Betis
1-1
12 Nisan
Mallorca-Rayo Vallecano
3-0
12 Nisan
Celta Vigo-Real Oviedo
0-3
12 Nisan
Athletic Bilbao-Villarreal
1-2
12 Nisan
Genoa-Sassuolo
2-1
12 Nisan
Parma -SSC Napoli
1-1
12 Nisan
Bologna-Lecce
2-0
12 Nisan
Como-Inter
3-4
12 Nisan
Nice-Le Havre
1-1
12 Nisan
Zenit St. Petersburg-FC Krasnodar
1-1

Serdar Dursun: "Jakobs'un bana müdahalesi penaltı!"

Kocaelisporlu Serdar Dursun, Galatasaray karşılaşması sonrası görüşlerini dile getirdi.

12 Nisan 2026 23:06 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2026 00:28
Kocaelispor'da forma giyen Serdar Dursun, Galatasaray ile berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"MAÇA ÜRKEK BAŞLADIK!"

Mücadeleyi değerlendiren Serdar Dursun "Galatasaray'ın stadında oynamak her zaman zordur. İç sahada zor maçlar oluyor, topa hakim oluyorlar. Biraz ürkek başladık, topla çıkışları daha iyi yapabilirdik." dedi.

"İLK GOLE OFSAYT DİYORLAR; PENALTI..

Tartışmalı pozisyonlarla ilgili konuşan Serdar Dursun "İlk gole ofsayt diyorlar, Jo'nun penaltısı belki olabilirdi. İlk yarı Galatasaray'ın üstünlüğü ile geçti. İkinci yarı korkmadan önde basmaya çalıştık. Önde baskı yaparsanız hata yapabiliyorlar. 8 günde 3. maçlarına çıktılar; son yarım saate bakarsak…" ifadelerini kullandı.

"JAKOBS'UN BANA HAMLESİ PENALTI"

Ismael Jakobs ile hava topu mücadelesi hakkında gelen soru üzerine konuşan Serdar Dursun "Az önce içerde gördüm, maçta da hissettim. Kafaya yükseldim, Jakobs orada itti beni. Bence pozisyon penaltıydı. Hakem, VAR'a gidebilirdi ama çok çabuk es geçildi. Neden bilmiyorum. Belki Jakobs akıllıca yaptı ama VAR'a gidip, penaltı verebilirdi." açıklamasını yaptı.

"GALATASARAY'DAN 4 PUAN DEĞERLİ"

Maçla ilgili sözlerine devam eden Serdar Dursun "Golü atınca üstünlük bize geçti, bir tane direğimiz var. Kazanmak için böyle maçlarda da şans lazım. Böyle büyük ve değerli bir camiaya karşı 4 puan aldık. 1 puan değerli ama son dakikalara bakarsak 3 puan daha güzel olabilirdi.

Başakşehir maçına benzer bir karşılaşma oynadık. Böyle statlarda ilk 20 dakika gol yemeyeceksin; sonra dakikalar geçtikçe üstünlüğü ele alabilirsin. Sonrasında defans arkasına toplar atacaksın. Son bölümde daha iyi oynadık." dedi.

ICARDI VE OSIMHEN YORUMU

Galatasaray'ın golcüleri hakkında gelen soru üzerine Serdar Dursun "Galatasaray'ın değerli forvetleri var. Mauro Icardi sakatlıktan sonra iyi dönmedi, istediği performansı veremedi. Victor Osimhen önde basıyor, çabalıyor… Rakipler için daha zor oluyor." açıklamasını yaptı.

"PİYASA MAÇLAR, DÜNYA KUPASI..."

A Milli Takım ile Dünya Kupası'na gitme hayali olduğunu söyleyen Serdar Dursun "Elimden geleni yapıp golleri atmaya çalışıyorum. Hedefim, hayalim Dünya Kupası'nda olmak. Böyle maçlar piyasa maçı… Gol atsam daha iyi olabilirdi benim adıma. Daha iyi oynayarak, goller atarak kendimi Vincenzo Montella'ya göstermek istiyorum." dedi.

ŞAMPİYONLUK SORUSUNA YANIT

Şampiyonluk sorusu üzerine açıklama yapan Serdar Dursun "Şu an iki puana düştü galiba. Galatasaray'ın önemli bir avantajı vardı 4 puanla, iki hafta sonra derbi var işte ona psikolojik olarak daha iyi başlayacaktı. Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray'ın şansı artık eşitlendi diyebilirim. Hak eden kazansın, bizi ilgilendirmiyor." şeklinde konuştu.

"TARAFTAR BAŞI DİK AYRILDI"

Serdar Dursun son olarak "Maçtan önce ortam gerildi. Kocaeli'den 2500 taraftar geldi ve inanılmaz destek verdiler. Ellerine, ayaklarına, ağızlarına sağlık. Onlar da bizim için itici güç oldu. Bu puanı onlara armağan ediyoruz. Buradan başları dik ayrıldılar. Böyle değerli camialara karşı iki maçta 4 puan almak değerli oluyor." dedi. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
9 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
10 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
11 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
12 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
