12 Nisan
Galatasaray-Kocaelispor
1-1
12 Nisan
Konyaspor-Karagümrük
3-0
12 Nisan
FCV Dender EH-Zulte Waregem
1-2
12 Nisan
PEC Zwolle-Excelsior
2-2
12 Nisan
Alkmaar-SC Heerenveen
3-0
12 Nisan
Bochum-E.Braunschweig
4-1
12 Nisan
Elversberg-Schalke 04
1-2
12 Nisan
Paderborn-Magdeburg
4-3
12 Nisan
KV Mechelen-Union St.Gilloise
0-1
12 Nisan
Genk-OH Leuven
0-0
12 Nisan
Anderlecht-Gent
3-1
12 Nisan
Austria Wien-Rapid Wien
1-1
12 Nisan
Sturm Graz-Hartberg
0-0
12 Nisan
Fortuna Sittard-NAC Breda
1-1
12 Nisan
Alverca-Casa Pia
3-1
12 Nisan
Braga-Arouca
1-0
12 Nisan
Benfica-Nacional
2-0
12 Nisan
Estoril-FC Porto
1-3
11 Nisan
Kazan-Torpedo Moscow
0-0IPT
12 Nisan
CSKA Moskova-PFC Sochi
0-1
12 Nisan
FC Rostov-S. Moskova
1-1
12 Nisan
Lokomotiv Moscow-Dynamo Makhachkala
1-1
12 Nisan
NEC Nijmegen-Feyenoord
1-1
12 Nisan
Lyon-Lorient
2-0
12 Nisan
Göztepe-Kasımpaşa
3-3
12 Nisan
Sunderland-Tottenham
1-0
12 Nisan
Vanspor FK-Manisa FK
0-1
12 Nisan
A.Demirspor-Iğdır FK
1-6
12 Nisan
Keçiörengücü-Serik Belediyespor
0-0
12 Nisan
FC Köln-Werder Bremen
3-1
12 Nisan
VfB Stuttgart-Hamburger SV
4-0
12 Nisan
Mainz 05-Freiburg
0-1
12 Nisan
C.Palace-Newcastle
2-1
12 Nisan
N. Forest-Aston Villa
1-1
12 Nisan
Chelsea-M.City
0-3
12 Nisan
Toulouse-Lille
0-4
12 Nisan
Osasuna-Real Betis
1-1
12 Nisan
Mallorca-Rayo Vallecano
3-0
12 Nisan
Celta Vigo-Real Oviedo
0-3
12 Nisan
Athletic Bilbao-Villarreal
1-2
12 Nisan
Genoa-Sassuolo
2-1
12 Nisan
Parma -SSC Napoli
1-1
12 Nisan
Bologna-Lecce
2-0
12 Nisan
Como-Inter
3-4
12 Nisan
Nice-Le Havre
1-1
12 Nisan
Zenit St. Petersburg-FC Krasnodar
1-1

Milli bilardocu Tayfun Taşdemir, Kolombiya'da bronz madalya kazandı.

12 Nisan 2026 23:49
Tayfun Taşdemir'den bronz madalya
Milli bilardocu Tayfun Taşdemir, 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda bronz madalya elde etti.

Türkiye Bilardo Federasyonun açıklamasına göre Kolombiya'nın Bogota kentindeki organizasyona 20 ülkeden 148 sporcu katıldı.

Türkiye'yi 24 sporcunun temsil ettiği organizasyonda Tayfun Taşdemir ve Berkay Karakurt, çeyrek finalde karşılaştı.

Rakibini 50-41 mağlup eden Taşdemir, adını yarı finale yazdırdı.

Yarı finalde Güney Koreli Myung-Woo Cho ile karşılaşan milli sporcu, mücadeleden 50-26 mağlup ayrılarak turnuvayı bronz madalyayla tamamladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
9 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
10 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
11 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
12 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
