13 Nisan
Eyüpspor-Samsunspor
20:00
13 Nisan
Rizespor-Gaziantep FK
20:00
13 Nisan
Sivasspor-İstanbulspor
16:00
13 Nisan
Erzurumspor-Boluspor
17:00
13 Nisan
Amed Sportif-Ümraniye
20:00
13 Nisan
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
20:00
13 Nisan
M. United-Leeds United
22:00
13 Nisan
Levante-Getafe
22:00
13 Nisan
Fiorentina-Lazio
21:45
18 Nisan
Thun-Basel
21:30

Fenerbahçe'de Talisca rüzgarı: Kritik haftalarda büyük etki

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon 13 farklı maçta 18 gole imzasını atan Anderson Talisca'nın fileleri havalandırdığı her karşılaşmayı Fenerbahçe kazandı.

calendar 13 Nisan 2026 10:42
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Talisca rüzgarı: Kritik haftalarda büyük etki
Fenerbahçe için bu sezon Anderson Talisca büyük bir önem taşıyor. Brezilyalı futbolcunun sakatlığında büyük bir sıkıntı yaşayan Sarı-Lacivertliler, sambacısı döndükten sonra rahatladı.

Tecrübeli oyuncu da sahada kaldığı sürenin hakkını fazlasıyla veriyor. Kayserispor'u 4-0 yenerek zirve yarışında varlığını sürdüren sarı-lacivertliler bitime 5 hafta kala iddiasını sürdürdü. Bunda da Anderson Talisca'nın performansının büyük bir etkisi vardı. Sambacı 2 gol ve 1 asistle gecenin kahramanı oldu.

2 MAÇTA DUBLE YAPTI

Brezilyalı futbolcu böylece Süper Lig'deki gol sayısını 15'e yükseltti. Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 kez rakip fileleri havalandıran Talisca, 13 farklı karşılaşmada toplamda 18 gol atmayı başardı. F.Bahçe, bu 13 mücadelenin hepsinden galibiyetle ayrılmayı başardı. Tecrübeli oyuncu ayrıca bu sezon ikinci kez bir maçta hem gol hem de asist yaptı. Yeri geldiğinde 10 numarada, ihtiyaç olduğunda da forvette ter döken Talisca, Tedesco'nun en önemli silahı olarak dikkat çekiyor.

REKORA 4 KALDI

Attığı gollerle Fenerbahçe'ye hayat veren Anderson Talisca, kariyerinin en iyi dönemine çok yaklaştı. Brezilyalı futbolcu bu sezon tüm kulvarlarda 23 gole imzasını attı. Süper Lig'de kalan 5 hafta ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplamda 4 gol daha atarsa kariyerinin en skorer sezonuna ulaşıp rekor kıracak. 

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
9 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
10 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
11 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
12 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
