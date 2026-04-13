13 Nisan
Eyüpspor-Samsunspor
20:00
13 Nisan
Rizespor-Gaziantep FK
20:00
13 Nisan
Sivasspor-İstanbulspor
16:00
13 Nisan
Erzurumspor-Boluspor
17:00
13 Nisan
Amed Sportif-Ümraniye
20:00
13 Nisan
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
20:00
13 Nisan
M. United-Leeds United
22:00
13 Nisan
Levante-Getafe
22:00
13 Nisan
Fiorentina-Lazio
21:45
18 Nisan
Thun-Basel
21:30

Aysel Özgan: "Hedefim Los Angeles Paralimpik Oyunları'nda birinci olmak"

Milli para atıcı Aysel Özgan, zirvedeki yerini rekorlarla sağlamlaştırmak istiyor. Özgan, Los Angeles için de mesaj verdi.

calendar 13 Nisan 2026 11:50
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Milli para atıcı Aysel Özgan, eylül ayında Güney Kore'nin Changwon kentinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda kendi rekorunu kırarak birinci olup Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları için kota almayı hedefliyor.

Atıcılıkta 10 metre havalı tabanca (P2) ve 50 metre ateşli tabanca (P4) branşlarında yarışan Aysel Özgan, başarılarına yenilerini eklemek için yoğun tempoyla çalışıyor.

Dünya ve Avrupa şampiyonluğu ile paralimpik oyunları ikinciliği ünvanlarını kazanan Özgan'ın, 2022'de Fransa'da yapılan Para Atıcılık Dünya Kupası'nda P2 kadınlar 10 metre havalı tabanca SH1 kategorisinde 240 puanla elde ettiği dünya rekoru o tarihten beri kırılamıyor.

Eylül ayında Güney Kore'nin Changwon kentinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda kendi rekorunu kırmayı hedefleyen Özgan, Bursa Atıcılar Olimpik Atletizm Stadı'ndaki havalı silahlar poligonunda haftanın 6 günü, günde yaklaşık 4 saatlik atış antrenmanları ve ardından kondisyon idmanlarıyla çalışmalarını sürdürüyor.



Paralimpik oyunlarında şampiyon olmak istiyor

Aysel Özgan, AA muhabirine, 2004 yılında kariyerine başladığını, ardından 2005'te milli sporcu olduğunu anlattı.

Başarının çok çalışmayla elde edileceğini belirten Özgan, "Ben 2005 yılından beri bu işin içindeyim ama hep Avrupa şampiyonu olmak, dünya şampiyonu olmak istiyordum. Paralimpik oyunlarında derece yapmak istiyordum. Beşinci paralimpiklerde ancak derece yapabildim. Dünya şampiyonluğumu da 2022'de alabildim. İlk Avrupa şampiyonluğumu da 2018'de kazandım." dedi.

Özgan, bu yılki Dünya Şampiyonası'nda birinci olana paralimpik oyunları kotası verileceğini anımsatarak, bu organizasyonda kendisine ait dünya rekorunu kırıp birinci olmayı hedeflediğini aktardı.

Şampiyonalara hem zihinsel hem de bedensel olarak hazırlandığını vurgulayan Özgan, "Toplam 2,5 saat sabah antrenman yapıyorsam öğleden sonra 1,5 saate düşüyorum. Tabii onunla bitmiyor, kondisyonumuz var. Sağlığımla ilgili kondisyonla beraber hareketlerim var. Bir de yeme içmeme de dikkat ediyorum." diye konuştu.

Özgan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim hedefim Los Angeles Paralimpik Oyunları'nda birinci olmak. Bu sene tekrar her şey yeniden başlıyor. İşte dünya şampiyonasında birinci, Avrupa şampiyonasında birinciyim. Paralimpik oyunlarında da birinci olursam benim için muhteşem olacak. Ondan sonra bakalım ne diyecek Allah."

Aysel Özgan, ayrıca tüm bedensel engellilere bir spor branşıyla uğraşmalarını tavsiye etti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
9 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
10 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
11 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
12 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.