Yurt dışı telefonlar kapanacak mı? BTK düğmeye bastı

Kayıtsız telefon kullanan ve cihazının şebekeden düşeceğinden endişe eden kullanıcılar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, kimlerin telefonu tehlikede ve o devasa yasak ne zaman başlıyor?

Kısa ve net cevap: Evet, usulsüz çift IMEI kullanan ve yasal kayıt süresini dolduran yurt dışı telefonlar, 1 MAYIS 2026 tarihinden itibaren Türkiye şebekelerine tamamen kapatılacaktır!

BTK, 1 Ocak 2026 itibarıyla başlattığı incelemelerde, aynı pasaportla kaydedilen ancak çift IMEI kullanılarak suistimal edilen ikinci cep telefonlarını mercek altına almıştı. Bu durumda "usulsüz kayıt" kapsamına giren ve yılbaşında kendilerine SMS ile uyarı gönderilerek 120 günlük ek süre tanınan kullanıcılar için o sürenin sonuna gelindi.

Yurtdışından telefon getiren bazı kullanıcılar, çift SIM destekli telefonlardaki ikinci IMEI numarasını farklı cihazlar için kullanarak sistemi kandırıyordu. Yasaya göre 3 yılda bir geçerli tek pasaporta tek telefon hakkı olmasına rağmen, bu yöntemle ikinci telefon için kayıt ücreti ödenmiyordu. BTK'nın yaptığı detaylı teknik incelemeler sonucunda bu cihazlar tespit edildi ve şebeke erişimleri kesilmek üzere kara listeye alındı.

Eğer sizin de cihazınız bu kapsamdaysa ve BTK'dan uyarı mesajı aldıysanız, 1 Mayıs'a kadar gerekli işlemi yapmadığınız takdirde cihazınız sinyal almayı durduracak!

Telefonunun kapanmasını istemeyen vatandaşların önünde tek bir yol var: Yasal kayıt ücretini ödemek. Ancak bu rakam da kelimenin tam anlamıyla cep yakıyor!

2026 Güncel Kayıt Ücreti: Kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olan bu telefonların iletişime açık kalması için belirlenen son tarihe kadar devlete ödenmesi zorunlu olan 2026 yılı IMEI kayıt ücreti 54 BİN 258 TL olarak belirlendi.

BİR UYARI DAHA: 1 YIL SİNYAL ALMAYAN TELEFONLAR DA KAPANACAK!

BTK'nın uygulamaya koyduğu bir diğer önemli kurala göre; yurt dışından getirilmiş olsun veya olmasın, kesintisiz 12 ay (1 yıl) boyunca hiçbir şebekeden sinyal almayan, çekmecede bekleyen veya uzun süredir kullanılmayan cep telefonlarının IMEI numaraları da otomatik olarak askıya alınarak kapatılacak. Cihazınızın kapanmaması için ara sıra SIM kart takıp bir süre sinyal almasını sağlamanız büyük önem taşıyor.