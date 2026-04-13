Galatasaray'da yeni tartışma: Lucas Torreira!

Galatasaray forması giyen Lucas Torreira da eleştirilerden nasibini aldı!
Sarı-kırmızılılar, ligde son oynadığı 3 maçta 2 kez puan kaybı yaşadı. Galatasaray'da geride kalan 3 sezonda kazanılan 3 şampiyonlukta kupaların mimarlarından biri Lucas Torreira da gelen puan kayıplarının ardından performansıyla tartışılmaya başlandı.
Galatasaray'da bu sezon 42 maçta süre bulan Lucas Torreira, 3 gol attı ve 4 asist yaptı.
Sarı-kırmızılılar, ligde son oynadığı 3 maçta 2 kez puan kaybı yaşadı. Galatasaray'da geride kalan 3 sezonda kazanılan 3 şampiyonlukta kupaların mimarlarından biri Lucas Torreira da gelen puan kayıplarının ardından performansıyla tartışılmaya başlandı.
Galatasaray'da bu sezon 42 maçta süre bulan Lucas Torreira, 3 gol attı ve 4 asist yaptı.