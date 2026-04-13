13 Nisan
Eyüpspor-Samsunspor
20:00
13 Nisan
Rizespor-Gaziantep FK
20:00
13 Nisan
Sivasspor-İstanbulspor
16:00
13 Nisan
Erzurumspor-Boluspor
17:00
13 Nisan
Amed Sportif-Ümraniye
20:00
13 Nisan
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
20:00
13 Nisan
M. United-Leeds United
22:00
13 Nisan
Levante-Getafe
22:00
13 Nisan
Fiorentina-Lazio
21:45
18 Nisan
Thun-Basel
21:30

Flagg, çaylak sezonunda Michael Jordan'ın rekoruna ortak oldu!

Denver Nuggets yıldızı Cooper Flagg, takımla geçirdiği çaylak sezonunda tarihi bir başarıya imza atarak, NBA tarihinde Michael Jordan'dan bu yana bir takımın sayı, ribaund, asist ve top çalma kategorilerinin tamamında lider olan ilk çaylak oyuncu oldu.

calendar 13 Nisan 2026 12:27
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Bu başarıyı daha önce yalnızca Jordan, 1984-85 sezonunda Chicago Bulls forması giyerken gerçekleştirmişti.

Flagg, sezonun son maçında Chicago Bulls karşısında alınan 149-128'lik galibiyet sırasında sol ayak bileğinden sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Ancak bu talihsiz sakatlığa rağmen çaylak sezonunu tarihi bir başarıyla tamamladı.

70 maçta forma giyen genç yıldız; 21.0 sayı, 6.7 ribaund, 4.5 asist ve 1.2 top çalma ortalamalarıyla Mavericks kadrosunun tüm ana istatistik kategorilerinde lideri oldu.

Her ne kadar Flagg ve Mavericks bu sezon playoff yarışında ciddi bir iddia ortaya koyamamış olsa da, Dallas cephesinde gelecek adına büyük bir umut söz konusu.

Sağlıklı bir Kyrie Irving ve yaklaşan draftta elde edilebilecek potansiyel bir üst sıra seçimiyle birlikte, Mavericks'in önümüzdeki sezon çok daha güçlü bir performans ortaya koyması bekleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
9 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
10 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
11 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
12 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
