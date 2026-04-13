Rigobert Song: 'Kalbim Galatasaray'la'

Galatasaray'ın eski futbolcularından Rigobert Song, sarı-kırmızılıların Kocaelispor ile oynadığı maçı stadyumda izledi.
Song, mücadelenin ardından A Spor'a açıklamalarda bulundu.
Rigobert Song'un sözleri şu şekilde:
"Her şeyden önce bu güzel stadyuma geldiğim için çok mutluyum. Benim döneminde Galatasaray, maçlarını Ali Sami Yen'de oynuyordu. Şimdi ise bu muhteşem stadyum, genç oyuncular için büyük şans.
Galatasaray iyi gidiyor. Kaliteli oyunculara ve başarılı bir teknik direktöre sahip. Başkan çok iyi iş çıkarıyor. Kulüp adına sevinçliyim.
Galatasaray'ın, Kocaelispor karşısında kazanma fırsatı vardı. İlk yarıda iyi bir oyun oynadılar ama ikinci yarıda herkes geriye döndü ve gol atamadılar. Şampiyon olacaklarına inanıyorum. Kalbim hep Cimbom'la.
Hayatım boyunca en büyük başarılarımla onlarla yaşadım. Kesinlikle çok büyük bir kulüp ve büyük kulüpler, şampiyon olmasını bilir. İşler biraz zorlaşmış olsa da fırsatları değerlendirerek kupayı alacaklardır."
