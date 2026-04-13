13 Nisan
Eyüpspor-Samsunspor
20:00
13 Nisan
Rizespor-Gaziantep FK
20:00
13 Nisan
Sivasspor-İstanbulspor
16:00
13 Nisan
Erzurumspor-Boluspor
17:00
13 Nisan
Amed Sportif-Ümraniye
20:00
13 Nisan
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
20:00
13 Nisan
M. United-Leeds United
22:00
13 Nisan
Levante-Getafe
22:00
13 Nisan
Fiorentina-Lazio
21:45
18 Nisan
Thun-Basel
21:30

Rigobert Song: "Kalbim Galatasaray'la"

Galatasaray'ın eski yıldızlarından Rigobert Song, sarı-kırmızılılar ile ilgili konuştu.

calendar 13 Nisan 2026 09:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Rigobert Song: 'Kalbim Galatasaray'la'
Galatasaray'ın eski futbolcularından Rigobert Song, sarı-kırmızılıların Kocaelispor ile oynadığı maçı stadyumda izledi.

Song, mücadelenin ardından A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Rigobert Song'un sözleri şu şekilde:

"Her şeyden önce bu güzel stadyuma geldiğim için çok mutluyum. Benim döneminde Galatasaray, maçlarını Ali Sami Yen'de oynuyordu. Şimdi ise bu muhteşem stadyum, genç oyuncular için büyük şans.

Galatasaray iyi gidiyor. Kaliteli oyunculara ve başarılı bir teknik direktöre sahip. Başkan çok iyi iş çıkarıyor. Kulüp adına sevinçliyim.

Galatasaray'ın, Kocaelispor karşısında kazanma fırsatı vardı. İlk yarıda iyi bir oyun oynadılar ama ikinci yarıda herkes geriye döndü ve gol atamadılar. Şampiyon olacaklarına inanıyorum. Kalbim hep Cimbom'la.

Hayatım boyunca en büyük başarılarımla onlarla yaşadım. Kesinlikle çok büyük bir kulüp ve büyük kulüpler, şampiyon olmasını bilir. İşler biraz zorlaşmış olsa da fırsatları değerlendirerek kupayı alacaklardır."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
9 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
10 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
11 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
12 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
