13 Nisan
Eyüpspor-Samsunspor
20:00
13 Nisan
Rizespor-Gaziantep FK
20:00
13 Nisan
Sivasspor-İstanbulspor
16:00
13 Nisan
Erzurumspor-Boluspor
17:00
13 Nisan
Amed Sportif-Ümraniye
20:00
13 Nisan
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
20:00
13 Nisan
M. United-Leeds United
22:00
13 Nisan
Levante-Getafe
22:00
13 Nisan
Fiorentina-Lazio
21:45
18 Nisan
Thun-Basel
21:30

İstatistiklerin efendisi Orkun Kökçü!

Beşiktaş'ın yıldızı Orkun Kökçü ligde orta saha oyuncuları arasında 7 golle en skorer isim olurken, 5,72'lik gol ve 6,98'lik asist beklentisiyle de önemli hücum istatistiklerinde zirvede yer aldı.

calendar 13 Nisan 2026 10:48
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
İstatistiklerin efendisi Orkun Kökçü!
Beşiktaş'ın 10 numarası Orkun Kökçü'nün son haftalardaki performansı rakamlara da yansıdı.

Yıldız futbolcu, Süper Lig'de orta saha oyuncuları arasındaki tüm istatistiklerde zirvede yer aldı.

7 golle en skorer orta saha oyuncusu olan Orkun, 5.72'lik gol beklentisiyle de bu alanda zirveyi kimseye bırakmadı.

6.98 asist beklentisiyle 9 asiste imza atan Orkun, 304 dakikada bir de ağları havalandırarak bu alanda ilk sırada yer aldı.

Maç başına 3.0 şut çekip 1.1 isabet bulan Orkun bu alanlarda da zirvede. 25 yaşındaki futbolcu, yarattığı 14 büyük şans ile de bu kategorinin lideri oldu. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
9 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
10 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
11 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
12 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
