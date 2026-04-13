Galatasaray'da Icardi '0' çekti!

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, sonradan oyuna dahil olduğu Kocaelispor maçında etkisiz bir görüntü ortaya koydu.
Trabzonspor deplasmanındaki kötü futbolunun ardından kulübeye geçen Mauro Icardi, Kocaelispor maçında 80'de oyuna dahil oldu. Arjantinli yıldız, sahada kaldığı sürede 1 hava topu ve 1 kez ikili mücadele kazandı.
Hiç pas atamayan, 1 isabetsiz şut kullanan Icardi, top kazanamadı, top uzaklaştıramadı, şut engelleyemedi, orta yapamadı, şut pası veremedi.
Arjantinli futbolcu, bir kez daha gol beklenen maçta sadece 3 kez topla buluşarak maçı tamamladı.
Galatasaray'da bu sezon 42 maçta süre bulan Mauro Icardi, 15 gol attı ve 2 asist yaptı.
Trabzonspor deplasmanındaki kötü futbolunun ardından kulübeye geçen Mauro Icardi, Kocaelispor maçında 80'de oyuna dahil oldu. Arjantinli yıldız, sahada kaldığı sürede 1 hava topu ve 1 kez ikili mücadele kazandı.
Hiç pas atamayan, 1 isabetsiz şut kullanan Icardi, top kazanamadı, top uzaklaştıramadı, şut engelleyemedi, orta yapamadı, şut pası veremedi.
Arjantinli futbolcu, bir kez daha gol beklenen maçta sadece 3 kez topla buluşarak maçı tamamladı.
Galatasaray'da bu sezon 42 maçta süre bulan Mauro Icardi, 15 gol attı ve 2 asist yaptı.