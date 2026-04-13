VakıfBank-Fenerbahçe Medicana serisinde üçüncü perde

Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi final serisinin üçüncü maçında karşı karşıya gelecek.



VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak ve karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.



Serinin ilk maçında Fenerbahçe Medicana, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada VakıfBank'a 3-0 mağlup oldu. İkinci maçta ise deplasmanda 3-1'lik galibiyet alan Fenerbahçe Medicana, seride durumu 1-1'e getirdi.



Final serisinde üç galibiyete ulaşan takım, 2025–2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayacak.



