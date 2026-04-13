12 Nisan
Galatasaray-Kocaelispor
1-1
12 Nisan
Konyaspor-Karagümrük
3-0
12 Nisan
FCV Dender EH-Zulte Waregem
1-2
12 Nisan
PEC Zwolle-Excelsior
2-2
12 Nisan
Alkmaar-SC Heerenveen
3-0
12 Nisan
Bochum-E.Braunschweig
4-1
12 Nisan
Elversberg-Schalke 04
1-2
12 Nisan
Paderborn-Magdeburg
4-3
12 Nisan
KV Mechelen-Union St.Gilloise
0-1
12 Nisan
Genk-OH Leuven
0-0
12 Nisan
Anderlecht-Gent
3-1
12 Nisan
Austria Wien-Rapid Wien
1-1
12 Nisan
Sturm Graz-Hartberg
0-0
12 Nisan
Fortuna Sittard-NAC Breda
1-1
12 Nisan
Alverca-Casa Pia
3-1
12 Nisan
Braga-Arouca
1-0
12 Nisan
Benfica-Nacional
2-0
12 Nisan
Estoril-FC Porto
1-3
11 Nisan
Kazan-Torpedo Moscow
0-0IPT
12 Nisan
CSKA Moskova-PFC Sochi
0-1
12 Nisan
FC Rostov-S. Moskova
1-1
12 Nisan
Lokomotiv Moscow-Dynamo Makhachkala
1-1
12 Nisan
NEC Nijmegen-Feyenoord
1-1
12 Nisan
Lyon-Lorient
2-0
12 Nisan
Göztepe-Kasımpaşa
3-3
12 Nisan
Sunderland-Tottenham
1-0
12 Nisan
Vanspor FK-Manisa FK
0-1
12 Nisan
A.Demirspor-Iğdır FK
1-6
12 Nisan
Keçiörengücü-Serik Belediyespor
0-0
12 Nisan
FC Köln-Werder Bremen
3-1
12 Nisan
VfB Stuttgart-Hamburger SV
4-0
12 Nisan
Mainz 05-Freiburg
0-1
12 Nisan
C.Palace-Newcastle
2-1
12 Nisan
N. Forest-Aston Villa
1-1
12 Nisan
Chelsea-M.City
0-3
12 Nisan
Toulouse-Lille
0-4
12 Nisan
Osasuna-Real Betis
1-1
12 Nisan
Mallorca-Rayo Vallecano
3-0
12 Nisan
Celta Vigo-Real Oviedo
0-3
12 Nisan
Athletic Bilbao-Villarreal
1-2
12 Nisan
Genoa-Sassuolo
2-1
12 Nisan
Parma -SSC Napoli
1-1
12 Nisan
Bologna-Lecce
2-0
12 Nisan
Como-Inter
3-4
12 Nisan
Nice-Le Havre
1-1
12 Nisan
Zenit St. Petersburg-FC Krasnodar
1-1

NBA'de ölüm hattı: İşte eşleşmeler, Alperen'in rakibi!

NBA'de Play-In turnuvası, sezonun en kritik aşamalarından biri haline geldi. Özellikle 7-10 sıralamasındaki takımlar için tek maçlık sistem, hata payını ortadan kaldırıyor. Bu süreçte oluşan eşleşmeler, playoff dengesini doğrudan etkileyecek.

NBA'de normal sezon sona erdi ve Play-In heyecanı başladı. Son gün oynanan maçlar, playoff yolundaki en kritik eşleşmeleri belirledi. Artık birçok takım için sezonun kaderi tek maçlık sonuçlara bağlı.
 
Özellikle 7-10 sıralamasında yer alan ekipler için sezonun kaderi artık tek maçlık sonuçlara bağlı.

KİMLER KİMLERLE EŞLEŞTİ?
Doğu Konferansı'nda, 3. sıradaki New York Knicks, playoffların ilk turunda 6. sıradaki Toronto Raptors ya da Orlando Magic ile karşılaşacak. Ayrıca, 4. sıradaki Cleveland Cavaliers, 8. sıradaki Philadelphia 76ers ya da Charlotte Hornets ile mücadele edecek.

Batı Konferansı'nda ise 3. sıradaki Denver Nuggets, 6. sıradaki Minnesota Timberwolves ile, 4. sıradaki Los Angeles Lakers ise 5. sıradaki Houston Rockets ile karşı karşıya gelecek.

Houston Rockets, Batı Konferansı'nı 5. sırada tamamlayarak doğrudan playoff bileti aldı. Alperen Şengün'ün öne çıktığı Rockets, ilk turda Luka Dončić ve LeBron James liderliğindeki Los Angeles Lakers ile eşleşirken, serinin ilk maçı 19 Nisan'da Los Angeles'ta Crypto.com Arena'da oynanacak.

DOĞU KONFERANSI: DENGE VE RİSK

Doğu Konferansı'nda Play-In hattında yer alan takımlar arasında belirgin bir güç farkı bulunmuyor. Bu durum, eşleşmelerin sonucunu tahmin etmeyi zorlaştırıyor.

7 ve 8. sıradaki takımlar doğrudan playoff bileti için avantajlı görünse de, tek maçlık format bu avantajı kırılgan hale getiriyor. 9 ve 10. sıradaki ekipler ise sezonu sürdürebilmek için hata yapma şansına sahip değil.

BATI KONFERANSI: SERT REKABET

Batı Konferansı'nda tablo daha sert bir rekabete işaret ediyor. Sıralama yakınlığı, Play-In maçlarının neredeyse playoff seviyesinde geçeceğini gösteriyor.

7 ile 10. sıradaki takımlar arasındaki güç farkının düşük olması, her eşleşmeyi belirsiz hale getiriyor. Bu da Batı'da sürpriz ihtimalini artırıyor.

EŞLEŞMELERDE KRİTİK DETAY

Play-In sisteminde en önemli faktörlerden biri eşleşmelerin doğrudan belirlenmesi. Takımların rakip seçme şansı bulunmuyor ve bu durum bazı ekipler için dezavantaj yaratabiliyor.

Normal sezonu daha üst sırada bitiren bir takımın daha zor bir rakiple karşılaşma ihtimali, sistemin en dikkat çeken noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

ZİRVE TAKIMLARININ AVANTAJI

Konferanslarını üst sıralarda tamamlayan takımlar, Play-In sürecini dışarıdan izleyerek önemli bir avantaj elde ediyor.

Dinlenme süresi ve rakiplerin yıpranması, bu ekipler için olumlu bir tablo oluşturuyor. Ancak Play-In'den gelen takımların maç ritmi yakalamış olması, bu avantajı dengeleyebilir.

SÜRPRİZ ADAYLARI

Play-In formatında en tehlikeli takımlar genellikle formda olan ve yüksek tempoda oynayan ekipler oluyor.

Tek maçlık sistem, sezon boyunca istikrarsız performans sergileyen takımlara da yeniden fırsat sunuyor. Bu nedenle Play-In süreci her zaman sürpriz sonuçlara açık bir yapı sunuyor.

NBA'de Play-In sistemi, artık sadece bir ön eleme turu olmaktan çıkmış durumda. Takımların sezon içindeki performansları kadar, bu süreçteki form durumları da belirleyici oluyor.

Playoff yolunda kritik rol oynayan Play-In maçları, sezonun en dikkat çekici karşılaşmalarına sahne olacak.

BİLGİ NOTU
NBA Play-In turnuvasında 7-10 sıralamasındaki takımlar mücadele eder. 7 ve 8. sıradaki takımların iki maç hakkı bulunurken, 9 ve 10. sıradaki ekipler tek mağlubiyetle elenir.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
9 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
10 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
11 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
12 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
