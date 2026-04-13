13 Nisan
Eyüpspor-Samsunspor
20:00
13 Nisan
Rizespor-Gaziantep FK
20:00
13 Nisan
Sivasspor-İstanbulspor
16:00
13 Nisan
Erzurumspor-Boluspor
17:00
13 Nisan
Amed Sportif-Ümraniye
20:00
13 Nisan
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
20:00
13 Nisan
M. United-Leeds United
22:00
13 Nisan
Levante-Getafe
22:00
13 Nisan
Fiorentina-Lazio
21:45
18 Nisan
Thun-Basel
21:30

Trabzonspor'da Onuachu'suz büyük kayıp!

Trabzonspor, Paul Onuachu'nun yokluğunda yaşadığı puan kayıplarıyla dikkat çekiyor.

calendar 13 Nisan 2026 10:37
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de öne geçtiği maçta Alanyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor, zirve yarışında yara alırken golcüsü Paul Onuachu'yu da bir kez daha mumla aradı.

Bordo-mavililer, Nijeryalı yıldızının sahada olmadığı bir maçta daha kayıp yaşadı. Onuachu'nun sakatlığında, milli takımda ya da cezası nedeniyle ligde forma giyemediği 4 karşılaşmada Trabzonspor, 2 beraberlik-1 yenilgiyle 7 puanı çimlere gömerken sadece 1 kez kazanabildi.

22 golle krallık koltuğunda oturan 31 yaşındaki santrforunun sahada olduğu maçlarda ise tablo ters işliyor. Trabzonspor, Paul Onuachu'nun gol attığı 18 müsabakada 13 galibiyet-4 beraberlik-1 mağlubiyet elde ederek hanesine tam 43 puan yazdırdı.

2.01'lik dev forvet, takımının hücum gücünde ne kadar önemli bir rol üstlendiğini kanıtladı.

Bu sezon ligde ağları 22 kez havalandıran Onuachu, 9'unu kafa vuruşuyla filelere yolladı. Yüzde 30'luk pozisyonu gole çevirme karnesiyle de adından söz ettirdi.

Puan Durumu
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
9 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
10 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
11 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
12 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
