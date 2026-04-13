Trabzonspor'da Onuachu'suz büyük kayıp!

Süper Lig'de öne geçtiği maçta Alanyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor, zirve yarışında yara alırken golcüsü Paul Onuachu'yu da bir kez daha mumla aradı.
Bordo-mavililer, Nijeryalı yıldızının sahada olmadığı bir maçta daha kayıp yaşadı. Onuachu'nun sakatlığında, milli takımda ya da cezası nedeniyle ligde forma giyemediği 4 karşılaşmada Trabzonspor, 2 beraberlik-1 yenilgiyle 7 puanı çimlere gömerken sadece 1 kez kazanabildi.
22 golle krallık koltuğunda oturan 31 yaşındaki santrforunun sahada olduğu maçlarda ise tablo ters işliyor. Trabzonspor, Paul Onuachu'nun gol attığı 18 müsabakada 13 galibiyet-4 beraberlik-1 mağlubiyet elde ederek hanesine tam 43 puan yazdırdı.
2.01'lik dev forvet, takımının hücum gücünde ne kadar önemli bir rol üstlendiğini kanıtladı.
Bu sezon ligde ağları 22 kez havalandıran Onuachu, 9'unu kafa vuruşuyla filelere yolladı. Yüzde 30'luk pozisyonu gole çevirme karnesiyle de adından söz ettirdi.
