13 Nisan
Eyüpspor-Samsunspor
20:00
13 Nisan
Rizespor-Gaziantep FK
20:00
13 Nisan
Sivasspor-İstanbulspor
16:00
13 Nisan
Erzurumspor-Boluspor
17:00
13 Nisan
Amed Sportif-Ümraniye
20:00
13 Nisan
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
20:00
13 Nisan
M. United-Leeds United
22:00
13 Nisan
Levante-Getafe
22:00
13 Nisan
Fiorentina-Lazio
21:45
18 Nisan
Thun-Basel
21:30

Fenerbahçe'de N'Golo Kante gerçeği

N'Golo Kante, Fenerbahçe'de son maçlarda yükselen performansıyla eleştirileri geride bıraktı.

13 Nisan 2026 12:25
Fenerbahçe'de N'Golo Kante gerçeği
Fenerbahçe'de N'Golo Kante rüzgarı esmeye başladı.

Devre arasında yüksek maliyeti ve ilk haftalardaki performansıyla eleştirilerin odağında yer alan Fransız yıldız, zamanla takıma adapte olarak sahada bambaşka bir kimliğe büründü.

Tecrübeli orta saha, kendisi hakkında yapılan yorumlara en net cevabı ise performansıyla verdi.

Yıldız orta saha son oynanan Kayserispor maçında sahanın en iyisiydi.

Ligdeki son 3 maçında Gaziantep FK ve Kayserispor'a gol atan 35 yaşındaki futbolcu, inanılmaz istatistiklere imza attı.

Gaziantep FK karşısında 90 dakika sahada kalan Kante; 5 pas arası, 1 top çalma ve 9 sahipsiz top kazanma ile oynarken yüzde 90 pas isabeti yakaladı.

Beşiktaş derbisinde ise yine 90 dakika sahada kalan deneyimli orta saha, 3 pas arası, 4 top çalma ve 10 sahipsiz top kazanma ile mücadele ederken yüzde 83 pas isabetiyle oynadı.

Son olarak Kayserispor karşısında 75 dakika görev alan Kante; 1 top çalma, 1 pas arası ve 4 sahipsiz top kazanma ile sahada kalırken yüzde 87 pas isabeti yakaladı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
9 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
10 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
11 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
12 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
