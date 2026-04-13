Cunningham, 60 galibiyetli sezon için: 'Asıl eğlence şimdi başlıyor!'

Yıldız oyuncu Cade Cunningham önderliğindeki Detroit Pistons, 2025-26 sezonunu 60 galibiyetle tamamlayarak 20 yıl sonra ilk kez bu başarıya ulaştı.



Indiana Pacers karşısında alınan 133-121'lik galibiyetle sezonu 60-22 ile tamamlayan Pistons, Doğu Konferansı'nı lider bitirdi.



Cunningham maç sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Bu sezon çok eğlendik. Saha dışında güçlü bir bağ kurduk. Bu ortamın özel olduğunu herkes fark etti. Bu sürecin tadını çıkaracağız ve mümkün olduğunca uzatmaya çalışacağız."



Playoff öncesi taraftarlara da seslenen yıldız oyuncu:



"Salonları doldurun, bize destek olun ve birlikte galibiyetler alalım."



Genç kadrosuyla dikkat çeken Pistons, Doğu'nun en büyük şampiyonluk adaylarından biri olarak gösteriliyor.



Cunningham ise playofflar için hazır olduklarını şu sözlerle ifade etti:



"Normal sezon harikaydı ama şimdi asıl eğlence başlıyor."



Takımın gelişimi ve sağlıklı kadro yapısıyla birlikte Detroit'in playofflarda önemli bir başarı yakalaması bekleniyor.



