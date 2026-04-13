13 Nisan
Eyüpspor-Samsunspor
20:00
13 Nisan
Rizespor-Gaziantep FK
20:00
13 Nisan
Sivasspor-İstanbulspor
16:00
13 Nisan
Erzurumspor-Boluspor
17:00
13 Nisan
Amed Sportif-Ümraniye
20:00
13 Nisan
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
20:00
13 Nisan
M. United-Leeds United
22:00
13 Nisan
Levante-Getafe
22:00
13 Nisan
Fiorentina-Lazio
21:45
18 Nisan
Thun-Basel
21:30

Cunningham, 60 galibiyetli sezon için: "Asıl eğlence şimdi başlıyor!"

Yıldız oyuncu Cade Cunningham önderliğindeki Detroit Pistons, 2025-26 sezonunu 60 galibiyetle tamamlayarak 20 yıl sonra ilk kez bu başarıya ulaştı.

calendar 13 Nisan 2026 12:37
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Cunningham, 60 galibiyetli sezon için: 'Asıl eğlence şimdi başlıyor!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Yıldız oyuncu Cade Cunningham önderliğindeki Detroit Pistons, 2025-26 sezonunu 60 galibiyetle tamamlayarak 20 yıl sonra ilk kez bu başarıya ulaştı.

Indiana Pacers karşısında alınan 133-121'lik galibiyetle sezonu 60-22 ile tamamlayan Pistons, Doğu Konferansı'nı lider bitirdi.

Cunningham maç sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu sezon çok eğlendik. Saha dışında güçlü bir bağ kurduk. Bu ortamın özel olduğunu herkes fark etti. Bu sürecin tadını çıkaracağız ve mümkün olduğunca uzatmaya çalışacağız."

Playoff öncesi taraftarlara da seslenen yıldız oyuncu:

"Salonları doldurun, bize destek olun ve birlikte galibiyetler alalım."

Genç kadrosuyla dikkat çeken Pistons, Doğu'nun en büyük şampiyonluk adaylarından biri olarak gösteriliyor.

Cunningham ise playofflar için hazır olduklarını şu sözlerle ifade etti:

"Normal sezon harikaydı ama şimdi asıl eğlence başlıyor."

Takımın gelişimi ve sağlıklı kadro yapısıyla birlikte Detroit'in playofflarda önemli bir başarı yakalaması bekleniyor.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
9 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
10 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
11 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
12 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.