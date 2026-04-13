Archie Brown, 11 yıl sonra bir ilki başardı!

Archie Brown, Fenerbahçe formasıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
İngiliz sol bek, 2024-25 sezonundan bu yana Sarı-Lacivertli ekipte hücum katkısıyla öne çıkan bek oldu.
Verilere göre İngiliz futbolcu, Fenerbahçe kariyerinde 4 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
11 YIL SONRA BİR İLK
Brown'un bu performansı, Fenerbahçe tarihinde uzun süredir görülmeyen bir tabloyu da beraberinde getirdi.
En son tecrübeli sol bek Caner Erkin, yaklaşık 11 yıl önce 4 gol ve 8 asistlik performansıyla dikkat çekmişti.
