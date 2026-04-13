13 Nisan
Eyüpspor-Samsunspor
20:00
13 Nisan
Rizespor-Gaziantep FK
20:00
13 Nisan
Sivasspor-İstanbulspor
16:00
13 Nisan
Erzurumspor-Boluspor
17:00
13 Nisan
Amed Sportif-Ümraniye
20:00
13 Nisan
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
20:00
13 Nisan
M. United-Leeds United
22:00
13 Nisan
Levante-Getafe
22:00
13 Nisan
Fiorentina-Lazio
21:45
18 Nisan
Thun-Basel
21:30

Aliağa Petkimspor'dan kurtuluş için dev adım

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, Trabzonspor'u yenerek rahat bir nefes aldı.

calendar 13 Nisan 2026 12:28
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor kötü gidişe ligin güçlü ekiplerinden Trabzonspor'u deplasmanda 90-84 yenerek son verip, kurtuluş yolunda dev bir adım attı.

Ligde 26 haftada 8 galibiyete ulaşan Petkimspor bitime 4 maç kala düşme hattındaki Karşıyaka'yla arasındaki 2 galibiyetlik farkı korudu. Takımının dümenindeki ikinci maçında Karşıyaka'nın da kazandığı haftada çok kritik bir galibiyet alan Antrenör Orhun Ene, "İnsanlık için küçük ama bizim için büyük bir adım oldu. Dışarıdan bakıldığında sadece bir maç kazanmışız gibi görünüyor ancak alt sıralar o kadar karıştı ki eğer bugün de kaybetseydik, önümüzde Bahçeşehir ve Beşiktaş gibi güçlü rakiplerle oynayacağımız maçlar vardı ve çok daha sıkışık bir duruma girecektik. Hala risk devam ediyor ama en azından artık bir ümidimiz var" dedi.

"Takımla birlikte toplamda 8 gün antrenman yaptık. Anadolu Efes maçına da yalnızca 3-4 gün hazırlanabilmiştik" diyen Ene, "Oyuncuların bu süreçte gösterdiği değişim beni gerçekten çok mutlu etti. Böyle günlerde bir koç olarak bu reaksiyonu görmek, basketboldan yeniden keyif almamızı sağlıyor. Aksi takdirde bu süreç oldukça stresli, özellikle ligde kalma mücadelesi veriyorsanız bu durum oyuncuları da, kulübü de, herkesi etkiliyor. Aliağa Petkim, Türk basketbolu için değerli bir kulüp. Hem altyapıya hem de A takıma yıllardır yatırım yapan, finansman ve organizasyon anlamında kaliteli işler ortaya koyan nadir kulüplerden biri. Bu nedenle bu kulübün sahada da bu özelliklerini basketboluna yansıtması gerekiyor. Umarım ortaya koyduğumuz basketbolu önümüzdeki hafta da sürdürür ve bu süreci alnımızın akıyla tamamlarız" diye konuştu.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
9 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
10 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
11 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
12 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.