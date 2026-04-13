Altay'a 1 puan yetecek

Altay, son hafta Afyonspor karşısında en az 1 puan alırsa ligde kalacak, aksi sonuçlar ise küme düşme riskini belirleyecek.

13 Nisan 2026 14:29 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2026 14:30
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta küme düşürülen Nazilli Spor'u hükmen 3-0 mağlup ederek 25 puana ulaşan Altay, lige tutunma yarışındaki rakipleri İzmir Çoruhlu FK (23) ve Afyonspor'un (22) maçlarını kazanmasıyla son haftaya küme düşme tehlikesi yaşayarak girdi.

Ligin final maçında cumartesi günü 3 puan gerisindeki Afyonspor'u konuk edecek İzmir temsilcisi sahadan 1 puanla ayrılması halinde lige tutunacak. Bu ihtimalde 26 puana ulaşacak siyah-beyazlılar, İzmir Çoruhlu FK da ligi 26 puanla tamamlasa bile ikili averajla kümede kalacak.

KABUS SENARYOLARI

Nazilli Spor ve Bornova 1877'nin küme düştüğü grupta lige veda edecek son 2 takım Altay-Afyonspor ve Ayvalıkgücü Bld-İzmir Çoruhlu FK randevuları sonunda netlik kazanacak. İzmir Çoruhlu FK galip gelemezse, Altay evinde Afyonspor'a 1 gol farkla yenilse bile ligde kalışını ilan edecek. Afyonspor'un 2 gol farkıyla Altay'ı yenmesi durumunda siyah-beyazlılar Çoruhlu'nun alacağı skor ne olursa olsun tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'e düşecek. Altay tek farklı yenilir, Çoruhlu da kazanırsa Afyon'la birlikte düşecek. İzmir'in 112 yaşındaki köklü kulübü Altay, iç saha avantajını iyi kullanarak 3'üncü Lig'e tutunmayı hedefliyor.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
9 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
10 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
11 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
12 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
