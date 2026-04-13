Giannis'ten geleceğe dair belirsiz mesajlar: 'Artık benim elimde değil'

Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo, sakatlıklar, hayal kırıklıkları ve sezon boyunca yaşanan sağlık tartışmalarıyla geçen zorlu 2025-26 sezonunun ardından geleceğine ilişkin ilk kez açık konuştu.



Bucks'ın normal sezonun son maçında Philadelphia 76ers karşısında aldığı 126-106'lık mağlubiyetle sezonu kapatmasının ardından açıklamalarda bulunan Yunan süper yıldız, Milwaukee'deki geleceği hakkında net bir fikri olmadığını dile getirdi.



"Bilmiyorum, artık bu benim elimde değil," ifadelerini kullanan Antetokounmpo, Milwaukee Journal Sentinel'dan Jim Owczarski'ye yaptığı açıklamada, "Bu bana bağlı değil. Göreceğiz," dedi.



Başantrenör Doc Rivers ile yolların resmen ayrılmasının ardından takımda geleceği belirsizliğini koruyan en önemli isim haline gelen Giannis, kulüpteki geleceğini belirleme noktasında kritik bir döneme girmiş durumda.



Antetokounmpo ve Bucks cephesi, 2021'de kazanılan şampiyonluğun ardından ligin güçlü ekiplerinden biri haline gelmiş olsa da, bu sezon sakatlıklar, iç gerilimler ve performans düşüşü nedeniyle büyük bir çöküş yaşadı. Milwaukee, 2016'dan bu yana ilk kez playoff dışında kaldı.



Sezonu 32 galibiyet – 50 mağlubiyetle tamamlayan Bucks, Doğu Konferansı'nı 11. sırada bitirerek hayal kırıklığı yaratan bir tablo ortaya koydu.



Sezon içerisinde taraflar arasındaki gerilim, özellikle Giannis'in Mart ayı ortasında yaşadığı sol diz hiperekstansiyonu ve kemik ödemi sonrası sağlıklı olduğunu söylemesine rağmen kulüp tarafından oynatılmadığını iddia etmesiyle zirveye ulaştı. Bu açıklamalar, NBA'in Oyuncu Katılım Politikası kapsamında bir inceleme başlatmasına neden olmuştu.



Öte yandan Giannis, 1 Ekim'e kadar 4 yıl için toplam 275 milyon dolarlık maksimum kontrat uzatma hakkına sahip olacak.



Kulüp sahibi Wes Edens, yıldız oyuncunun sözleşmeyi imzalamaması halinde takas ihtimalinin masada olduğunu belirtmişti. Ancak Antetokounmpo, bu büyüklükte bir kontratı kolay kolay göz ardı etmeyeceğini ifade etti.



"Oraya geldiğimizde göreceğiz," diyen yıldız oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: "Ekim ayına daha 7-8 ay var, uzun bir süre. Ama bir kontrat imzalamanız için size teklif gelmesi gerekir. Şu an bana bir uzatma teklifi yapılmadı. Eğer böyle bir teklif gelirse, kendim ve ailem için en doğru kararı vermeye çalışırım."



"Eğer böyle bir teklif olmazsa, o zaman sahaya çıkıp değerimi nasıl kanıtlayacağımı düşünmek zorundayım," ifadelerini kullandı.



