Abdullah Kavukcu: 'Sana inanıyoruz hocam'

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında dün sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da, dikkat çeken bir paylaşım geldi.



Sarı-kırmızılı kulübün Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, teknik direktör Okan Buruk'a destek veren bir paylaşım yaptı.



Kavukcu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Dün, bugün ve yarın. Seninleyiz, inanıyoruz. Hocam da hocam…" ifadelerine yer verdi.











