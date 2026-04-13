13 Nisan
Eyüpspor-Samsunspor
0-031'
13 Nisan
Rizespor-Gaziantep FK
0-131'
13 Nisan
Sivasspor-İstanbulspor
1-3
13 Nisan
Erzurumspor-Boluspor
2-0
13 Nisan
Amed Sportif-Ümraniye
1-131'
13 Nisan
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
1-031'
13 Nisan
M. United-Leeds United
22:00
13 Nisan
Levante-Getafe
22:00
13 Nisan
Fiorentina-Lazio
21:45
18 Nisan
Thun-Basel
21:30

Galatasaray'a Ugarte transferinde rakip çıktı!

Galatasaray'ın bir süredir ilgilendiği Uruguaylı futbolcu Manuel Ugarte için Juventus da devreye girdi.

calendar 13 Nisan 2026 20:03 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2026 20:18
Haber: Sporx.com
Galatasaray'ın bir süredir ilgilendiği Manuel Ugarte için Juventus da devreye girdi.

Manchester United'da düzenli ilk 11'de yer bulmakta zorlanan ve rotasyonda kullanılan Uruguaylı futbolcu, Avrupa transfer piyasasında ilgi görmeye devam ediyor.

JUVENTUS'UN TRANSFER PLANI
Juventus, gelecek sezon şampiyonluk hedefi doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek isterken orta sahadaki sertliği Manuel Ugarte ile artırmayı planlıyor.

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Torino ekibi, Manchester United'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunmaya hazırlanıyor. Öte yandan Manchester United'ın, oyuncunun 20-25 milyon Euro bandında bir bonservis bedeliyle ayrılığına sıcak baktığı ifade ediliyor.

GALATASARAY FIRSAT KOLLUYOR
Galatasaray yönetimi, UEFA Şampiyonlar Ligi faktörünü kullanarak Manuel Ugarte'yi ikna etmeyi hedefliyordu.

Ancak Juventus'un devreye girmesiyle birlikte sarı-kırmızılıların teklifini güncellemesi ya da oyuncunun "düzenli oynama" talebine daha fazla odaklanması bekleniyor.

PERFORMANSI
Bu sezon 23 karşılaşmada forma giyen 25 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 8 13 8 32 37 37
8 Gaziantep FK 29 9 10 10 38 47 37
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
12 Rizespor 29 8 9 12 37 40 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Eyüpspor 29 5 8 16 19 41 23
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
