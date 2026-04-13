13 Nisan
Eyüpspor-Samsunspor
1-2
13 Nisan
Rizespor-Gaziantep FK
2-1
13 Nisan
Sivasspor-İstanbulspor
1-3
13 Nisan
Erzurumspor-Boluspor
2-0
13 Nisan
Amed Sportif-Ümraniye
2-2
13 Nisan
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
1-2
13 Nisan
M. United-Leeds United
0-111'
13 Nisan
Levante-Getafe
0-07'
13 Nisan
Fiorentina-Lazio
0-023'
18 Nisan
Thun-Basel
21:30

Dev maçta kazanan Fenerbahçe Beko!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i 89-73 mağlup etti.

calendar 13 Nisan 2026 20:55 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2026 21:31
Haber: AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i 89-73 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, ligde 22. galibiyetini aldı. Lacivert-beyazlı ekip ise 10. yenilgisini yaşadı.

Fenerbahçe, bu sezon Anadolu Efes ile tüm kulvarlarda oynadığı 4 müsabakayı da kazanmayı başardı.

Boyalı alandan sayılar bulan Anadolu Efes karşısında dış atışlardan skor üreten Fenerbahçe Beko, ilk 5 dakikayı 12-8 önde geçti. Sarı-lacivertliler, 7. dakikada farkı 8'e (8-16) çıkarmasına rağmen toparlanan lacivert-beyazlı takım, bitime 41 saniye kala skoru eşitledi: 20-20. Kalan bölümde üst üste basketler bulan Fenerbahçe, ilk periyodu 25-20 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe etkili başlayan ve 3 sayı çizgisinin gerisinden 4 kez isabet sağlayan Fenerbahçe Beko, 15 ile 18. dakika arasında yakaladığı 11-0'lık seri sonucunda 14 sayılık fark elde etti: 30-44. Kalan sürede toparlanan ve sarı-lacivertlilere 10-0'lık seriyle yanıt veren Anadolu Efes, bitime 18 saniye kala farkı 4'e indirdi: 40-44. Fenerbahçe, soyunma odasına 46-40 üstün gitti.

Üçüncü periyot, karşılıklı basketlerle başladı. Bu çeyreğin ikinci bölümünde özellikle Onuralp Bitim ve Baldwin'in kazandırdığı sayılarla oyuna ağırlığını koyan ve farkı yeniden çift hanelere çıkaran Fenerbahçe Beko, son 10 dakikaya 69-56 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyrekte oyundan iyice düşen Anadolu Efes karşısında farkı 22 sayıya kadar çıkaran Fenerbahçe Beko, sahadan 89-73 galip ayrıldı.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Zafer Yılmaz, Hüseyin Çelik, Polat Parlak

Anadolu Efes: Weiler-Babb 5, Loyd 8, Dozier 3, Ercan Osmani 2, Poirier 17, Beaubois 10, Erkan Yılmaz 9, Dessert 4, Şehmus Hazer 4, Jones 4, Larkin 7, David Mutaf

Fenerbahçe Beko: Horton-Tucker 17, Zagars 10, Tarık Biberovic 8, Melli 9, Birch 8, Boston 8, Metecan Birsen 3, Baldwin 11, Jantunen 6, Onuralp Bitim 9, Mert Emre Ekşioğlu, Melih Mahmutoğlu

1. Periyot: 20-25

Devre: 40-46

3. Periyot: 56-69

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
