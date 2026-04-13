13 Nisan
Eyüpspor-Samsunspor
1-2
13 Nisan
Rizespor-Gaziantep FK
2-1
13 Nisan
Sivasspor-İstanbulspor
1-3
13 Nisan
Erzurumspor-Boluspor
2-0
13 Nisan
Amed Sportif-Ümraniye
2-2
13 Nisan
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
1-2
13 Nisan
M. United-Leeds United
0-111'
13 Nisan
Levante-Getafe
0-07'
13 Nisan
Fiorentina-Lazio
0-023'
18 Nisan
Thun-Basel
21:30

Serkan Özbalta: "Kartpostallık atmosfer vardı"

1. Lig'in 35. haftasında sahasında Boluspor'u 2-0 yenen Erzurumspor FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

13 Nisan 2026 21:18
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Serkan Özbalta: 'Kartpostallık atmosfer vardı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında sahasında Boluspor'u 2-0 yenen Erzurumspor FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, Süper Lig için sadece 1 puana ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Serkan Özbalta, basın toplantısında, maçta sakatlanan Erzurumspor kalecisi Orbanic ve Yakup Kırtay'ın sağlık durumları hakkında bilgi verdi.

Sakatlanan iki oyuncunun da kendileri için çok önemli olduğunu aktaran Özbalta, "Orbanic pozisyonda kafası çarparak ve ağa takılarak, omzuyla devam eden bir kafa travması şeklinde ambulansla hastaneye gitti. İnşallah çok ciddi bir şey çıkmaz. Öbür taraftan da Yakup Kırtay da maçtan çıkarken yanma var mı diye sorduğumda evet dedi. Bu yırtığa delalet gibi gözüküyor. Ama derecesi de önemli. İkisine de çok geçmiş olsun. İkisi de çok iyi sezon geçiriyordu." dedi.

Taraftara desteklerinden dolayı teşekkür eden Özbalta, "Çok güzel, kartpostallık bir atmosfer vardı. Kar yağışı ve zemin mükemmeldi." ifadelerini kullandı.

Özbalta, şöyle devam etti:

"Çok erken dakikalarda gelen bir golümüz var. Arkasından güzel bir dakikada yine bir gol attık. Bugün biraz cömerttik. Kaçırdığımız 7 ya da 8 tane pozisyon saydım. Çok az kaldı. 1 puana ihtiyacımız var. Rakiplerin ne yaptığına bakmaksızın 3 maçta alacağımız sadece bir puanla hepimizin, bütün şehrin, taraftarların istediği Süper Lig'e çıkmış olacağız. Ama işimiz bitmedi. Ne zaman işimiz biter? O, 1 puan aldığımızda biter veya rakipler kaybettiğinde biter. Enerjimizi rakipler kaybettiğine göre değil de kendi 3 puanımızı almaya harcıyoruz."

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.