13 Nisan
Eyüpspor-Samsunspor
1-2
13 Nisan
Rizespor-Gaziantep FK
2-1
13 Nisan
Sivasspor-İstanbulspor
1-3
13 Nisan
Erzurumspor-Boluspor
2-0
13 Nisan
Amed Sportif-Ümraniye
2-2
13 Nisan
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
1-2
13 Nisan
M. United-Leeds United
0-17'
13 Nisan
Levante-Getafe
0-04'
13 Nisan
Fiorentina-Lazio
0-020'
18 Nisan
Thun-Basel
21:30

İstanbul Gençlik play-off serisi ilk maçını kazandı!

Efeler Ligi play-off 5-8 etabı ilk maçında İstanbul Gençlik, sahasında Altekma'yı 3-0 mağlup ederek seride 1-0 üstünlük yakaladı.

calendar 13 Nisan 2026 21:12
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
SMS Grup Efeler Ligi play-off serisi 5-8 etabı ilk maçında İstanbul Gençlik, sahasında Altekma'yı 3-0 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Salon: Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi

Hakemler: Tuncay Kandemir, Sadettin Kıral

İstanbul Gençlik: Yüksel Bıdak, Padar, Sharifi, Yiğit Kaplan, Caner Çiçekoğlu, Palonsky (Abdulsamet Yalçın)

Altekma: Buculjevic, Cafer Kirkit, Emir Pınar, Erhan Hamarat, Ewert, Bertuğ Öndeş (Hüseyin Şahin, Boğaçhan Zambak, Eray Kursav, Ulaş Dokumacı)

Setler: 25-20, 25-20, 25-23

Süre: 86 dakika (25, 29, 32)

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
