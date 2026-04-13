Sakaryaspor 2. Lig'e düştü!

Sakaryaspor, bitime 3 hafta kala matematiksel olarak Trendyol 1. Lig'e veda etti.1. Lig'in 35. hafta mücadelesinde Esenler Erokspor'u konuk eden Sakaryaspor, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.16. dakikada'nun golüyle devreyi 1-0 geride kapatan Esenler Erokspor, 49'da'la beraberliği yakaladı. Sakaryaspor'da56. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışı kalırken, Esenler Erokspor'un aradığı galibiyet golü 80. dakikada'ten geldi.Bu sonuçla 33 puanda kalan Sakaryaspor, Adana Demirspor ve Atakaş Hatayspor'un ardından küme düşen 3. takım oldu.70 puana yükselen Esenler Erokspor ise 2. sıradaki Amed Spor Faaliyetler ile puan farkını 2'ye indirdi.1.Lig'in bir sonraki maçında Esenler Erokspor, Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Sakaryaspor ise, Hatayspor deplasmanına gidecek.

Stat: Yeni Sakarya Sakarya Atatürk



Hakemler : Batuhan Kolak, Hüsnü Emre Çelimli, Harun Terin



Sakaryaspor: Szumski, Teixeira, Pena Flores (Dk.87 Alparslan Demir), Kerem Şen (Dk.60 Doğukan Tuzcu), Serkan Yavuz, Owusu (Dk. 60 Emre Demir), Arif Kocaman, Vukoviç, Burak Bekaroğlu, Melih Bostan (Dk. 46 Zwolinski), Poyraz Efe Yıldırım



Esenler Erokspor: Osman Ertuğrul Çetin, Mikail Okyar (Dk.77 Alper Karaman), Ryan James Jack (Dk.46 Ömer Faruk Beyaz), Hamza Çatakoviç (Dk.87 Berat Luş) , Mame Mor Faye, Nzaba, Yunus Emre Gedik (Dk. 46 Eray Korkmaz), Recep Niyaz (Dk.81 Enes Ali Oral), Hayrullah Bilazer, Minervino Da Silva, Dimitri Kevin Cavare



Goller: Dk.15 Burak Bekaroğlu (Sakaryaspor), Dk. 49 Recep Niyaz, Dk. 79 Çatakoviç (Esenler Erokspor)



Kırmızı kart: Dk. 55 Serkan Yavuz (Sakaryaspor)



Sarı Kartlar: Dk. 68 Mikail Okyar, Dk. 89 Faya (Esenler Erokspor), Dk. 89 Efe Yıldırım, Dk. 90+1 Alparslan Demir (Sakaryaspor)



