13 Nisan
Eyüpspor-Samsunspor
1-2
13 Nisan
Rizespor-Gaziantep FK
2-1
13 Nisan
Sivasspor-İstanbulspor
1-3
13 Nisan
Erzurumspor-Boluspor
2-0
13 Nisan
Amed Sportif-Ümraniye
2-2
13 Nisan
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
1-2
13 Nisan
M. United-Leeds United
1-286'
13 Nisan
Levante-Getafe
0-081'
13 Nisan
Fiorentina-Lazio
1-090'
18 Nisan
Thun-Basel
21:30

Sakaryaspor 2. Lig'e düştü!

1. Lig'in 35. haftasında Esenler Erokspor'a 2-1 mağlup olan Sakaryaspor, bu sonuçla birlikte alt lige düştü.

13 Nisan 2026 22:08 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2026 22:18
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Sakaryaspor, bitime 3 hafta kala matematiksel olarak Trendyol 1. Lig'e veda etti.

1. Lig'in 35. hafta mücadelesinde Esenler Erokspor'u konuk eden Sakaryaspor, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

16. dakikada Burak Bekaroğlu'nun golüyle devreyi 1-0 geride kapatan Esenler Erokspor, 49'da Recep Niyaz'la beraberliği yakaladı. Sakaryaspor'da Serkan Yavuz 56. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışı kalırken, Esenler Erokspor'un aradığı galibiyet golü 80. dakikada Hamza Catakovic'ten geldi.

Bu sonuçla 33 puanda kalan Sakaryaspor, Adana Demirspor ve Atakaş Hatayspor'un ardından küme düşen 3. takım oldu.

70 puana yükselen Esenler Erokspor ise 2. sıradaki Amed Spor Faaliyetler ile puan farkını 2'ye indirdi.

1.Lig'in bir sonraki maçında Esenler Erokspor, Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Sakaryaspor ise, Hatayspor deplasmanına gidecek.

Stat: Yeni Sakarya Sakarya Atatürk

Hakemler : Batuhan Kolak, Hüsnü Emre Çelimli, Harun Terin

Sakaryaspor: Szumski, Teixeira, Pena Flores (Dk.87 Alparslan Demir), Kerem Şen (Dk.60 Doğukan Tuzcu), Serkan Yavuz, Owusu (Dk. 60 Emre Demir), Arif Kocaman, Vukoviç, Burak Bekaroğlu, Melih Bostan (Dk. 46 Zwolinski), Poyraz Efe Yıldırım

Esenler Erokspor: Osman Ertuğrul Çetin, Mikail Okyar (Dk.77 Alper Karaman), Ryan James Jack (Dk.46 Ömer Faruk Beyaz), Hamza Çatakoviç (Dk.87 Berat Luş) , Mame Mor Faye, Nzaba, Yunus Emre Gedik (Dk. 46 Eray Korkmaz), Recep Niyaz (Dk.81 Enes Ali Oral), Hayrullah Bilazer, Minervino Da Silva, Dimitri Kevin Cavare

Goller: Dk.15 Burak Bekaroğlu (Sakaryaspor), Dk. 49 Recep Niyaz, Dk. 79 Çatakoviç (Esenler Erokspor)

Kırmızı kart: Dk. 55 Serkan Yavuz (Sakaryaspor)

Sarı Kartlar: Dk. 68 Mikail Okyar, Dk. 89 Faya (Esenler Erokspor), Dk. 89 Efe Yıldırım, Dk. 90+1 Alparslan Demir (Sakaryaspor)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
