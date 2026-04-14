13 Nisan
Eyüpspor-Samsunspor
1-2
13 Nisan
Rizespor-Gaziantep FK
2-1
13 Nisan
Sivasspor-İstanbulspor
1-3
13 Nisan
Erzurumspor-Boluspor
2-0
13 Nisan
Amed Sportif-Ümraniye
2-2
13 Nisan
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
1-2
13 Nisan
M. United-Leeds United
1-2
13 Nisan
Levante-Getafe
1-0
13 Nisan
Fiorentina-Lazio
1-0
18 Nisan
Thun-Basel
21:30

Ganalı futbolcu Dominic Frimpong silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Gana Premier Lig ekibi Berekum Chelsea'nin takım otobüsüne düzenlenen silahlı soygun saldırısında, futbolcu Dominic Frimpong hayatını kaybetti.

calendar 14 Nisan 2026 00:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Gana 1. Futbol Ligi ekibi Berekum Chelsea takım otobüsüne yapılan silahlı soygun saldırısında futbolcu Dominic Frimpong hayatını kaybetti.

Berekum Chelsea'den yapılan açıklamada, maskeli ve silahlı kişilerin takım otobüsüne pusu kurarak yolu kapattığı ve silahlı soyguncuların ateş açması sonucu Dominic Frimpong'un hayatını kaybettiği aktarıldı.

Gana Futbol Federasyonu ise taziye mesajı yayınlayarak 20 yaşındaki futbolcunun sevenlerine, ailesine ve takım arkadaşlarına başsağlığı diledi.

Üzücü hadisenin tüm futbol camiasında şok etkisi yarattığı belirtilen açıklamada, "Bu talihsiz olayın etrafındaki koşullara ilişkin soruşturmalar devam ederken federasyon, kulüp ve Gana Polis Teşkilatı da dahil ilgili yetkililerle sürekli iletişim halindedir." ifadelerine yer verildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
