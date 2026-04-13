13 Nisan
Eyüpspor-Samsunspor
1-2
13 Nisan
Rizespor-Gaziantep FK
2-1
13 Nisan
Sivasspor-İstanbulspor
1-3
13 Nisan
Erzurumspor-Boluspor
2-0
13 Nisan
Amed Sportif-Ümraniye
2-2
13 Nisan
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
1-2
13 Nisan
M. United-Leeds United
1-286'
13 Nisan
Levante-Getafe
0-081'
13 Nisan
Fiorentina-Lazio
1-090'
18 Nisan
Thun-Basel
21:30

Onuralp Bitim: "Kazanmak normal olmalı çünkü Fenerbahçeyiz"

Fenerbahçe Beko'da milli basketbolcu Onuralp Bitim, Anadolu Efes karşılaşması sonrasında açıklamalarda bulundu.

13 Nisan 2026 22:59
Haber: AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe Beko'nun milli basketbolcusu Onuralp Bitim, Anadolu Efes karşısında aldıkları galibiyetle güzel bir ivme yakalayıp sezonun kalan bölümüne iyi girmek istediklerini söyledi. Onuralp, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes'i deplasmanda 89-73 mağlup ettikleri maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Karşılaşmayı kazandıkları için mutlu olduklarını dile getiren 27 yaşındaki oyuncu, "Kazanmak bizim için normal bir şey olmalı çünkü biz Fenerbahçeyiz. Sezonun çok büyük kısmında da böyleydi. Son zamanlarda istediğimiz sonuçları alamasak da sezonun büyük kısmında yaptığımız şeyleri biliyoruz. Herkes biliyor. Hala hedeflerimizin olduğunu biliyoruz. Bu maçla güzel bir ivme yakalayıp sezonun en önemli kısmına iyi girmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Özellikle mücadelenin üçüncü periyodunda sağladığı katkıyla öne çıkan Onuralp Bitim, "Galibiyete katkıda bulunduğum için mutluyum. Takımın neye ihtiyacı varsa onu yapmaya hazırım. Üçüncü periyotta maçın kopmasına yardımcı olan bir sekans yakaladık. Orada da takım arkadaşlarım beni güzel buldular. O dakikadan sonra öne geçtik ve galibiyeti aldık." diye konuştu.

Play-off oynamayı garantiledikleri Basketbol Avrupa Ligi'ndeki (EuroLeague) hedefleriyle ilgili de konuşan milli oyuncu, "Play-off'ta rakibimizin kim olacağı elimizde olmayan şeylere bağlı. İlk düşüncemiz LDLC ASVEL maçını kazanmak. Rakibimiz kim olursa olsun en iyi şekilde hazırlanıp Dörtlü Final'e giden bir play-off serisi yaşamak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
