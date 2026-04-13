Samsunspor, Eyüpspor'u son nefeste devirdi!

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında Eyüpspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi.Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Samsunspor, 2-1'lik skorla kazandı.Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 76. dakikadaile 90+4. dakikadakaydetti.Eyüpspor'un tek golünü ise 45+2. dakikada penaltıdankaydetti.Mücadelenin 61. dakikasında Eyüpspor forması giyenkırmızı kart gördü.Atila Gerin yönetimindeki Eyüpspor'un Süper Lig'de galibiyet hasreti 6 maça çıktı.Bu sonucun ardından Samsunspor, puanını 39'a yükseltti. Eyüpspor, 22 puanda kaldı.Süper Lig'in bir sonraki maçında Samsunspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. Eyüpspor, Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek.

7. dakikada ikas Eyüpspor etkili geldi. Legowski'nin orta alandan savunmanın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Metehan Altunbaş, ceza sahasına girip kaleciyi çalımladı. Bu futbolcunun sol çaprazdan vuruşunda son anda Yunus Emre Çift, gole engel oldu.



10. dakikada sağ kanatta kazanılan serbest vuruşta topun başına Emre Kılınç geçti. Bu futbolcu, kaleci Felipe'nin önde olduğunu görünce direkt kaleyi düşündü ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.



37. dakikada sol kanatta topla buluşan Tomasson'un ceza sahasına ortasında Yalçın Kayan'ın kafa vuruşunda Raux Yao araya girdi. Dönen top Emre Kılınç'ta kaldı. Bu futbolcunun ceza alanı sol çaprazdan sert şutunda Claro, topa kayarak müdahale etti.



45. dakikada ikas Eyüpspor penaltı kazandı. Yalçın Kayan'ın geri pasında Van Drongelen meşin yuvarlağı ayağının altından kaçırınca Calegari topu aldı. Bu futbolcu Van Drongelen'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi.



45+2. dakikadaki penaltı atışında topun başına Metehan Altunbaş geçti. Bu futbolcunun yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Okan Kocuk'un müdahalesine rağmen filelere gitti: 1-0.



