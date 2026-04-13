13 Nisan
Eyüpspor-Samsunspor
1-2
13 Nisan
Rizespor-Gaziantep FK
2-1
13 Nisan
Sivasspor-İstanbulspor
1-3
13 Nisan
Erzurumspor-Boluspor
2-0
13 Nisan
Amed Sportif-Ümraniye
2-2
13 Nisan
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
1-2
13 Nisan
M. United-Leeds United
0-17'
13 Nisan
Levante-Getafe
0-04'
13 Nisan
Fiorentina-Lazio
0-020'
18 Nisan
Thun-Basel
21:30

Samsunspor, Eyüpspor'u son nefeste devirdi!

Süper Lig'in 29. hafta maçında Samsunspor, deplasmanda Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti.

calendar 13 Nisan 2026 22:02
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında Eyüpspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Samsunspor, 2-1'lik skorla kazandı.

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 76. dakikada Marius Mouandilmadji ile 90+4. dakikada Afonso Sousa kaydetti.

Eyüpspor'un tek golünü ise 45+2. dakikada penaltıdan Metehan Altunbaş kaydetti.

Mücadelenin 61. dakikasında Eyüpspor forması giyen Denis Radu kırmızı kart gördü.

Atila Gerin yönetimindeki Eyüpspor'un Süper Lig'de galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Bu sonucun ardından Samsunspor, puanını 39'a yükseltti. Eyüpspor, 22 puanda kaldı.

Süper Lig'in bir sonraki maçında Samsunspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. Eyüpspor, Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

7. dakikada ikas Eyüpspor etkili geldi. Legowski'nin orta alandan savunmanın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Metehan Altunbaş, ceza sahasına girip kaleciyi çalımladı. Bu futbolcunun sol çaprazdan vuruşunda son anda Yunus Emre Çift, gole engel oldu.

10. dakikada sağ kanatta kazanılan serbest vuruşta topun başına Emre Kılınç geçti. Bu futbolcu, kaleci Felipe'nin önde olduğunu görünce direkt kaleyi düşündü ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

37. dakikada sol kanatta topla buluşan Tomasson'un ceza sahasına ortasında Yalçın Kayan'ın kafa vuruşunda Raux Yao araya girdi. Dönen top Emre Kılınç'ta kaldı. Bu futbolcunun ceza alanı sol çaprazdan sert şutunda Claro, topa kayarak müdahale etti.

45. dakikada ikas Eyüpspor penaltı kazandı. Yalçın Kayan'ın geri pasında Van Drongelen meşin yuvarlağı ayağının altından kaçırınca Calegari topu aldı. Bu futbolcu Van Drongelen'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi.

45+2. dakikadaki penaltı atışında topun başına Metehan Altunbaş geçti. Bu futbolcunun yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Okan Kocuk'un müdahalesine rağmen filelere gitti: 1-0.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN...)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.