13 Nisan
Eyüpspor-Samsunspor
1-2
13 Nisan
Rizespor-Gaziantep FK
2-1
13 Nisan
Sivasspor-İstanbulspor
1-3
13 Nisan
Erzurumspor-Boluspor
2-0
13 Nisan
Amed Sportif-Ümraniye
2-2
13 Nisan
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
1-2
13 Nisan
M. United-Leeds United
1-288'
13 Nisan
Levante-Getafe
1-082'
13 Nisan
Fiorentina-Lazio
1-090'
18 Nisan
Thun-Basel
21:30

Amed SK, beraberliği son dakikalarda kurtardı!

1. Lig'in 35. haftasında Amed SK, evinde Ümraniyespor ile 2-2 berabere kaldı.

calendar 13 Nisan 2026 22:27
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Amed SK, evinde Ümraniyespor'u konuk etti.

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.

Ümraniyespor'u iki kez öne geçiren golleri 22. dakikada Batuhan Çelik ve 69. dakikada Jurgen Bardhi kaydetti.

Amed SK'ye beraberliği getiren goller ise 27. dakikada Mehmet Yeşil ve 90+3. dakikada Mbaye Diagne'den geldi.

Amed SK, bu sonuçla yenilmezlik serisini 14 maça çıkararak puanını 72'ye yükseltti ve 2. sıradaki yerini korudu. Ümraniyespor ise 43 puanla 14. sıraya çıktı.

1. Lig'de gelecek hafta Amed SK deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak, Ümraniyespor ise sahasında Vanspor FK'yı konuk edecek.
Stat: Diyarbakır

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Kürşathan Akın, Furkan Ulu

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Cem Üstündağ (Dk. 59 Traore), Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Syrota, Sinan Kurt, Hasani (Dk. 74 Çekdar Orhan), Dia Saba (Dk. 59 Afena Gyan), Moreno (Dk. 74 Dimitrov), Celal Hanalp, Mbaye Diagne

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Mustafa Eser, Yusuf Kocatürk, Ali Turap Bülbül (Dk.67 Oğuz Yıldırım), Jurgen Bardhi, Hoti (Dk. 59 Kubilay Aktaş) Yusuf Deniz Şaş (Dk. 77 Orhan Uğur), Emre Kaplan, Benny, Batuhan (Dk. 77 Barış Ekinciler) Çelik, Kosoko (Dk. 67 Soukou)

Goller: Dk. 22 Batuhan Çelik, Dk. 69 Jurgen Bardhi (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 27 Mehmet Yeşil, Dk. 90+3 Mbaye Diagne (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Dk. 55 Hoti, Dk. 62 Ali Turap Bülbül, Dk. 86 Oğuz Yıldırım (Eminevim Ümraniyespor)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
