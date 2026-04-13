13 Nisan
Eyüpspor-Samsunspor
1-2
13 Nisan
Rizespor-Gaziantep FK
2-1
13 Nisan
Sivasspor-İstanbulspor
1-3
13 Nisan
Erzurumspor-Boluspor
2-0
13 Nisan
Amed Sportif-Ümraniye
2-2
13 Nisan
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
1-2
13 Nisan
M. United-Leeds United
1-286'
13 Nisan
Levante-Getafe
0-081'
13 Nisan
Fiorentina-Lazio
1-090'
18 Nisan
Thun-Basel
21:30

Sebastian Hahn: "Bu galibiyet çok önemliydi"

Süper Lig'in 29. haftasında ikas Eyüpspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Samsunspor'da yardımcı antrenör Sebastian Hahn, mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu.

calendar 13 Nisan 2026 23:32
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında ikas Eyüpspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Samsunspor'da yardımcı antrenör Sebastian Hahn, Çaykur Rizespor yenilgisinin ardından önemli bir galibiyete imza attıklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hahn, alınan 3 puan sebebiyle takımı kutladı.

Özellikle ikinci yarıda güçlü oyun ortaya koyduklarının altını çizen Hahn, "İkinci yarıda sahada karakter gösterdik. Maçı çevirmesini bildik. Bu galibiyet eminim hem camiamız hem de taraftarlarımız için çok önemliydi. Geçen maç yaşanan bir yenilgi vardı. Reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. O yüzden bugün elde ettiğimiz bu değerli galibiyetten dolayı çok mutlu olduğumuzu söylemek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
