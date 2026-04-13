Sebastian Hahn: 'Bu galibiyet çok önemliydi'

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında ikas Eyüpspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Samsunspor'da yardımcı antrenör Sebastian Hahn, Çaykur Rizespor yenilgisinin ardından önemli bir galibiyete imza attıklarını söyledi.



Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hahn, alınan 3 puan sebebiyle takımı kutladı.



Özellikle ikinci yarıda güçlü oyun ortaya koyduklarının altını çizen Hahn, "İkinci yarıda sahada karakter gösterdik. Maçı çevirmesini bildik. Bu galibiyet eminim hem camiamız hem de taraftarlarımız için çok önemliydi. Geçen maç yaşanan bir yenilgi vardı. Reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. O yüzden bugün elde ettiğimiz bu değerli galibiyetten dolayı çok mutlu olduğumuzu söylemek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.



