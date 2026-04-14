Sergen Yalçın'ın orta saha planı tuttu

Fenerbahçe derbisinden puansız ayrılan Beşiktaş sahasında Antalyaspor'u mağlup ederek rahat bir nefes aldı.
Siyah-beyazlı takım bu galibiyetle 4. sıradaki yerini sağlamlaştırırken, teknik direktör Sergen Yalçın'ın 11'de forma şansı verdiği alternatif futbolcular olumlu puan topladı.
Savunmada Tiago Djalo ve Emirhan Topçu, orta sahada Kartal Kayra Yılmaz, kanatlarda ise Jota Silva ve Cengiz Ünder sınıfı geçmeyi başardı. Teknik patron Sergen Yalçın, Antalyaspor maçında orta sahada farklı bir kurgu denedi.
GÜVEN KAZANDILAR
Wilfred Ndidi'nin yokluğunda Kartal Kayra Yılmaz'ı 6 numarada kullanan Yalçın, Junior Olaitan'ı sol kanattan 8 numaraya çekti. Orkun Kökçü ise yine ikili görev yaptı. Kaptan son haftalarda olduğu gibi hem 8 hem 10 numaraydı. Kartal Kayra, Olaitan ve Orkun'dan oluşan alternatif orta saha üçlüsü Antalyaspor maçında Sergen Yalçın'ın güvenini kazandı.
Kristjan Asllani'yi kulübeye çekerek Kartal'a şans veren Yalçın, haftalar sonra 11'de sahaya çıkan 25 yaşındaki oyuncudan çok memnun kaldı. Sergen Yalçın'ın sakatlığı bulunan Ndidi dönene kadar orta sahada Kartal - Olaitan - Orkun üçlüsü ile yola devam edeceği aktarıldı. Asllani'nin bu süreçte yedek bekleyeceği ifade edildi.
