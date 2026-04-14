14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
22:00
14 Nisan
Liverpool-PSG
22:00
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
22:00
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
21:45
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
21:45
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
21:45
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
21:45
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
21:45

Sergen Yalçın'ın orta saha planı tuttu

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü, Junior Olaitan ve Kartal Kayra'dan oluşan alternatif orta saha kurgusu Antalyaspor maçında teknik heyetin güvenini kazandı. Asllani'yi kulübeye çeken Sergen Yalçın'ın Ndidi dönene kadar bu üçlüyle yola devam edeceği aktarıldı.

calendar 14 Nisan 2026 09:35
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe derbisinden puansız ayrılan Beşiktaş sahasında Antalyaspor'u mağlup ederek rahat bir nefes aldı.

Siyah-beyazlı takım bu galibiyetle 4. sıradaki yerini sağlamlaştırırken, teknik direktör Sergen Yalçın'ın 11'de forma şansı verdiği alternatif futbolcular olumlu puan topladı.

Savunmada Tiago Djalo ve Emirhan Topçu, orta sahada Kartal Kayra Yılmaz, kanatlarda ise Jota Silva ve Cengiz Ünder sınıfı geçmeyi başardı. Teknik patron Sergen Yalçın, Antalyaspor maçında orta sahada farklı bir kurgu denedi.

GÜVEN KAZANDILAR

Wilfred Ndidi'nin yokluğunda Kartal Kayra Yılmaz'ı 6 numarada kullanan Yalçın, Junior Olaitan'ı sol kanattan 8 numaraya çekti. Orkun Kökçü ise yine ikili görev yaptı. Kaptan son haftalarda olduğu gibi hem 8 hem 10 numaraydı. Kartal Kayra, Olaitan ve Orkun'dan oluşan alternatif orta saha üçlüsü Antalyaspor maçında Sergen Yalçın'ın güvenini kazandı.

Kristjan Asllani'yi kulübeye çekerek Kartal'a şans veren Yalçın, haftalar sonra 11'de sahaya çıkan 25 yaşındaki oyuncudan çok memnun kaldı. Sergen Yalçın'ın sakatlığı bulunan Ndidi dönene kadar orta sahada Kartal - Olaitan - Orkun üçlüsü ile yola devam edeceği aktarıldı. Asllani'nin bu süreçte yedek bekleyeceği ifade edildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
