13 Nisan
Eyüpspor-Samsunspor
1-2
13 Nisan
Rizespor-Gaziantep FK
2-1
13 Nisan
Sivasspor-İstanbulspor
1-3
13 Nisan
Erzurumspor-Boluspor
2-0
13 Nisan
Amed Sportif-Ümraniye
2-2
13 Nisan
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
1-2
13 Nisan
M. United-Leeds United
1-2
13 Nisan
Levante-Getafe
1-0
13 Nisan
Fiorentina-Lazio
1-0
18 Nisan
Thun-Basel
21:30

Beşiktaş'ta Olaitan'dan beklenti büyük

Beşiktaş'ın devre arası kadrosuna kattığı Junior Olaitan, Avrupa hayali kuruyor. Beşiktaş'ın da 23 yaşındaki futbolcusundan beklentisi büyük.

calendar 14 Nisan 2026 08:14
Haber: Türkiye, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş'ın devre arası transferlerinden olan Junior Olaitan kısa sürede çok mesafe aldı.

Uyum problemi yaşamayan orta sahanın yanı sıra kanatta da görev alabilen çok yönlü oyuncu, transfer edilirken 1,2 milyon euro'luk piyasa değerine sahipti. Son güncelleme ile bu rakam 5 milyon euro'ya yükseldi.

Beşiktaş'ın da bonservisine 5 milyon avro verdiği 23 yaşındaki oyuncudan hem oyun anlamında hem de yarınlara dair kazanım anlamında beklenti çok.

HAYALLERİ VAR

Oyunun savunma ve hücum yönünü oynayabilen, topla dikine çıkabilen, kilit pasları olan enerjik ve hareketli Beninli oyuncu sadece skorda değil pres ve bağlantı oyununda da etkili bir görüntü sergiliyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın 8 numara, kanat ve 10 numarada görev verdiği isim de siyah beyazlı kulüpte kendini gösterip Avrupa devlerine gitme hayali kuruyor. Bu durumda da hem kendi hem kulüp kazanacak.

Beşiktaş'ta bu sezon 11 maçta süre bulan 23 yaşındaki Junior Olaitan, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
