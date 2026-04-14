Beşiktaş'ta Olaitan'dan beklenti büyük

Beşiktaş'ın devre arası transferlerinden olan Junior Olaitan kısa sürede çok mesafe aldı.
Uyum problemi yaşamayan orta sahanın yanı sıra kanatta da görev alabilen çok yönlü oyuncu, transfer edilirken 1,2 milyon euro'luk piyasa değerine sahipti. Son güncelleme ile bu rakam 5 milyon euro'ya yükseldi.
Beşiktaş'ın da bonservisine 5 milyon avro verdiği 23 yaşındaki oyuncudan hem oyun anlamında hem de yarınlara dair kazanım anlamında beklenti çok.
HAYALLERİ VAR
Oyunun savunma ve hücum yönünü oynayabilen, topla dikine çıkabilen, kilit pasları olan enerjik ve hareketli Beninli oyuncu sadece skorda değil pres ve bağlantı oyununda da etkili bir görüntü sergiliyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın 8 numara, kanat ve 10 numarada görev verdiği isim de siyah beyazlı kulüpte kendini gösterip Avrupa devlerine gitme hayali kuruyor. Bu durumda da hem kendi hem kulüp kazanacak.
Beşiktaş'ta bu sezon 11 maçta süre bulan 23 yaşındaki Junior Olaitan, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
