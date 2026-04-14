13 Nisan
Eyüpspor-Samsunspor
1-2
13 Nisan
Rizespor-Gaziantep FK
2-1
13 Nisan
Sivasspor-İstanbulspor
1-3
13 Nisan
Erzurumspor-Boluspor
2-0
13 Nisan
Amed Sportif-Ümraniye
2-2
13 Nisan
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
1-2
13 Nisan
M. United-Leeds United
1-2
13 Nisan
Levante-Getafe
1-0
13 Nisan
Fiorentina-Lazio
1-0
18 Nisan
Thun-Basel
21:30

Icardı ve Torreira; soru işareti

Mauro Icardi'nin küsmesinin ardından Torreira'nın da performansındaki düşüş akıllarda soru işareti bıraktı.

14 Nisan 2026 08:52
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Trabzonspor yenilgisi ve şok Kocaelispor beraberliği Galatasaray'da moralleri bozdu.

7 puanlık farkla "Üst üste dördüncü şampiyonluk geliyor" derken, Cimbom ile Fenerbahçe arasındaki fark 1 hafta içinde 2 puana düştü. Bu kötü gidişatın sorumlusu olarak Teknik Direktör Okan Buruk gösteriliyor.

Osimhen'in yokluğunda İcardi'den yararlanamayan Buruk, orta sahadaki oyun sisteminde de yaptığı hatalarla dikkat çekti. Torreira, Lemina, İlkay ve Sara'da yapılan rotasyonlar Uruguaylı oyuncunun ritmini bozdu. Torreira'nın performansında hızlı bir düşüş var.

Bununla birlikte Buruk'un rakiplere yönelik yaptığı açıklamalar Galatasaray'a olumsuz yansıdı.

Bu tablodan kötüsü yok!

Okan Buruk, Galatasaray ile bu sezon 68 puan topladı. Bu durum, Buruk'un en kötü karnesi olarak kayıtlara geçti. 3 şampiyonlukla tamamlanan geçmiş sezonlarda Cimbom, aynı periyot içinde en az 70 puan toplamıştı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
