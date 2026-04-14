Icardı ve Torreira; soru işareti

Trabzonspor yenilgisi ve şok Kocaelispor beraberliği Galatasaray'da moralleri bozdu.
7 puanlık farkla "Üst üste dördüncü şampiyonluk geliyor" derken, Cimbom ile Fenerbahçe arasındaki fark 1 hafta içinde 2 puana düştü. Bu kötü gidişatın sorumlusu olarak Teknik Direktör Okan Buruk gösteriliyor.
Osimhen'in yokluğunda İcardi'den yararlanamayan Buruk, orta sahadaki oyun sisteminde de yaptığı hatalarla dikkat çekti. Torreira, Lemina, İlkay ve Sara'da yapılan rotasyonlar Uruguaylı oyuncunun ritmini bozdu. Torreira'nın performansında hızlı bir düşüş var.
Bununla birlikte Buruk'un rakiplere yönelik yaptığı açıklamalar Galatasaray'a olumsuz yansıdı.
Bu tablodan kötüsü yok!
Okan Buruk, Galatasaray ile bu sezon 68 puan topladı. Bu durum, Buruk'un en kötü karnesi olarak kayıtlara geçti. 3 şampiyonlukla tamamlanan geçmiş sezonlarda Cimbom, aynı periyot içinde en az 70 puan toplamıştı.
