Eski dostlardan Galatasaray'a ağır fatura

Trendyol Süper Lig'de bitime 5 hafta kala zirve yarışında kritik bir viraja giren Galatasaray'da kaybedilen puanların perde arkasındaki çarpıcı detay ortaya çıktı.

14 Nisan 2026 09:51
Eski dostlardan Galatasaray'a ağır fatura
Trendyol Süper Lig'de bitime 5 hafta kala ligde toplam 19 puan kaybeden Galatasaray'da puan kayıplarının faturası dikkat çekici bir istatistiği gün yüzüne çıkardı.

Sarı-kırmızılı ekip, yaşadığı kayıpların neredeyse yarısını eski oyuncularından aldı.

KAYIPLARIN YARISI ESKİ YILDIZLARA!

Cimbom, bu sezon ligde kaybettiği 19 puanın neredeyse yarısını (9 puan), bir dönem parçalı formayı terleten eski futbolcularının çalıştırdığı takımlara karşı yaşadı.

Eski dostlar, şampiyonluk yolunda Galatasaray'a hasar verdi.

SELÇUK İNAN'DAN YARA

Galatasaray'a en büyük çelmeyi ise sarı-kırmızılı kulübün efsane kaptanlarından Selçuk İnan taktı.

Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kocaelispor karşısında çok kritik puanlar bırakan Okan Buruk'un öğrencileri, bu eşleşmelerde toplam 5 puan yitirerek zirve yarışında ağır bir yara aldı.

SERGEN YALÇIN VE BURAK YILMAZ DA PUAN ALDI

Eski dostların çelmesi sadece Selçuk İnan ile sınırlı kalmadı. Bir dönem Galatasaray forması da giyen Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş derbisinde 2 puan bırakan Aslan, bir diğer eski golcüsü Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Gaziantep FK karşısında da yine 2 puandan oldu. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
