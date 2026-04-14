14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
22:00
14 Nisan
Liverpool-PSG
22:00
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
22:00
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
21:45
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
21:45
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
21:45
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
21:45
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
21:45

Beşiktaş'ta her şeyi kupa belirleyecek!

Beşiktaş'ta mali tabloyu telafi edecek en önemli unsur Türkiye Kupası olarak yorumlanıyor. Ayrıca kupa, birçok oyuncunun geleceği için de belirleyici olacak.

calendar 14 Nisan 2026 08:54
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Besiktas.com.tr
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Başkan Serdal Adalı döneminde henüz kupa kazanamayan Beşiktaş'ta yönetim, başkan ve camia için rahat bir nefes almanın yolu kupadan geçiyor.

Kulübün yüksek borç yükü nedeniyle, camia tarafından başarı olarak görülen Türkiye Kupası'nı kazanmak, mali tabloyu telafi edecek en önemli unsur olarak yorumlanıyor.

Göreve geldiği günden beri inişli çıkışlı bir grafik çizen teknik direktör Sergen Yalçın ve öğrencileri için de kupa, rüştünü ispatlama fırsatı anlamına geliyor.

Ayrıca kadrodaki birçok oyuncunun geleceğini belirleyecek kritik faktörün de bir zafer olacağı belirtiliyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.