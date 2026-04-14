Beşiktaş'ta her şeyi kupa belirleyecek!

Başkan Serdal Adalı döneminde henüz kupa kazanamayan Beşiktaş'ta yönetim, başkan ve camia için rahat bir nefes almanın yolu kupadan geçiyor.
Kulübün yüksek borç yükü nedeniyle, camia tarafından başarı olarak görülen Türkiye Kupası'nı kazanmak, mali tabloyu telafi edecek en önemli unsur olarak yorumlanıyor.
Göreve geldiği günden beri inişli çıkışlı bir grafik çizen teknik direktör Sergen Yalçın ve öğrencileri için de kupa, rüştünü ispatlama fırsatı anlamına geliyor.
Ayrıca kadrodaki birçok oyuncunun geleceğini belirleyecek kritik faktörün de bir zafer olacağı belirtiliyor.
