Fenerbahçe'de Oğuz Aydın kararı

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco tarafından kadroda düşünülmeyen Oğuz Aydın ile gelecek sezon yollar ayrılacak.
Süper Lig'deki son 13 haftada sadece 3 kez ve toplamda 30 dakika forma şansı bulabilen 25 yaşındaki kanat oyuncusu ile Süper Lig'den ve yurt dışından çok sayıda takım ilgileniyor. Trabzonspor da milli futbolcuya ilgisine devam ediyor.
Fenerbahçe, 25 yaşındaki futbolcu için yaz transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirecek.
Fenerbahçe'de bu sezon 34 maçta süre bulan Oğuz Aydın, 3 asist yaptı.
