15 Nisan
Bayern Munih-Real Madrid
22:00
15 Nisan
Arsenal-Sporting CP
22:00
18 Nisan
Thun-Basel
21:30
15 Nisan
AFC Wimbledon-Stockport County
21:45
15 Nisan
Luton Town-Northampton Town
21:45

Zeynep Sönmez'den bir ilk daha!

Zeynep Sönmez, Porsche Tennis Grand Prix'nde dünya 8 numarası Jasmine Paolini'yi yenerek ikinci tura çıktı ve kariyerinde ilk kez ilk 10'daki bir rakibini mağlup etti.

calendar 15 Nisan 2026 15:04 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2026 15:20
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Milli sporcu Zeynep Sönmez, Almanya'da düzenlenen Porsche Tennis Grand Prix'inde dünya 8 numarası İtalyan Jasmine Paolini'ni 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.

Stuttgart kentinde toprak zeminde gerçekleştirilen WTA 500 düzeyindeki turnuvada, Zeynep Sönmez büyük bir başarıya imza attı.

Milli sporcu, kariyerinde ilk defa dünya sıralamasında ilk 10'da yer alan bir tenisçiyi yenme başarısı gösterdi.

Paolini karşısında iyi bir performans sergileyen dünya 79 numarası Zeynep, 6-2'lik setlerle güçlü rakibini 2-0 mağlup etti.

Milli sporcu, ikinci turda dünya 25 numarası Kanadalı Leylah Fernandez ile karşılaşacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
