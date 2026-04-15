Gençlerbirliği'nde Galatasaray öncesi Onyekuru iddiası

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak Gençlerbirliği'nde flaş bir gelişme yaşandığı öne sürüldü.
ONYEKURU KADRO DIŞI
Gençlerbirliği Haber Ajansı'nın haberine göre; Gençlerbirliği'nde Henry Onyekuru, Galatasaray maçı öncesinde kadro dışı bırakıldı.
Haberde, bu kararın yönetim kurulu ve teknik direktör Volkan Demirel'in ortak kararı sonucunda alındığı bildirildi.
FLAŞ: GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN ONYEKURU İÇİN AÇIKLAMA GELDİ!
BU SEZON ONYEKURU
28 yaşındaki futbolcu, bu sezon görev aldığı 19 karşılaşmada 433 dakika sahada kaldı ancak skor katkısı yapamadı.
GALATASARAY KARİYERİ
Nijeryalı futbolcu, daha önce Galatasaray forması giymişti. Sarı-kırmızılı takımla 71 karşılaşmaya çıkan sol kanat oyuncusu 22 gol ve 12 asist kaydetti.
GENÇLERBİRLİĞİ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray ile Gençlerbirliği arasındaki mücadele 18 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.
Galatasaray 29 hafta sonunda topladığı 68 puanla ilk sırada, Gençlerbirliği ise 25 puanla on beşinci sırada yer alıyor.
