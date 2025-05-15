Haber Tarihi: 15 Mayıs 2025 13:01 - Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2025 13:01

Okullar 12 gün tatil mi? 2025 Okullar erken mi kapanacak?

Öğrenciler ve veliler arasında son günlerde en çok merak edilen konu: Okullar 12 gün tatil mi olacak? Sosyal medyada yayılan bu iddialar, özellikle ara tatil ve bayram tatili dönemlerinin birleşmesiyle uzun bir tatil beklentisi oluşturdu. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu konuda resmi bir açıklama yaptı mı? Okullar gerçekten 12 gün tatil mi

Okullar 12 gün tatil mi? 2025 Okullar erken mi kapanacak?
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Kurban Bayramı'nın okul kapanış tarihine yakın olması sebebiyle son günlerde birtakım iddialar ortaya atılmaya başlandı. Bugün de "Okullar 12 gün tatil mi olacak" sorusu sıkça yöneltiliyor. İşte konuya dair son durum...

2024-2025 eğitim öğretim yılında okulların resmi olarak 20 Haziran 2025 tarihinde kapanacak. Ancak Kurban Bayramı tatili bu yıl 6 Haziran'da başlayıp 9 Haziran'da sona erecek. Bayramın hemen ardından yalnızca 1 haftalık ders süresinin kalması nedeniyle son günlerde okulların erken kapanacağı yönünde iddialar ortaya atılıyor.

Okullar 12 gün tatil mi?

Bugün de bazı haber siteleri "Öğrencilere müjde: Okullar 12 gün tatil" başlıklı haber yaparken öğrenciler ve veliler "Okullar 12 gün tatil mi olacak" sorusunu sormaya başladı. İşte konu hakkındaki son durum...

Okullar erken mi kapanacak?

Milli Eğitim Bakanlığından bu konuda resmi bir açıklama gelmiş değil. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den de okulların erken kapanacağı yönünde bir açıklama yok. Herhangi bir gelişme olmadığı sürece okullar 20 Haziran'da kapanacak.

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