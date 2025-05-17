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16 Mayıs
Chelsea-M. United
1-0
16 Mayıs
OH Leuven-Westerlo
0-2
16 Mayıs
Famalicao-Casa Pia AC
2-1
16 Mayıs
Rio Ave-Gil Vicente
1-1
16 Mayıs
Levante-Albacete
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16 Mayıs
SV Horn-Kapfenberger SV
3-1
16 Mayıs
SKN St. Poelten-Rapid Wien II
3-1
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Liefering-Admira Wacker
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SW Bregenz-Ried
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Chelsea'den Manchester United'a tek kurşun

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Chelsea, konuk ettiği Manchester United'ı 1-0 mağlup etti.

calendar 17 Mayıs 2025 00:20 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2025 00:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Chelsea'den Manchester United'a tek kurşun
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İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Chelsea, Manchester United'ı konuk etti.

Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.

Mücadeledeki tek golü 71. dakikada Marc Cucurella kaydetti. Ayrıca konuk takımın 16. dakikada Harry Maguire ile attığı gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Enzo Maresca'nın öğrencileri puanını 66'ya yükseltti ve maç fazlasıyla 4. sıraya yerleşti. Ligde 8 maçtır kazanamayan Manchester United ise 39 puanda kaldı ve 16. sırada konumlandı.

Chelsea, ligin son haftasında Nottingham Forrest deplasmanında olacak. Manchester United ise Aston Villa'yı konuk edecek.

MANU, 21 MAYIS'TA FİNAL MAÇINA ÇIKACAK

Manchester United ayrıca 21 Mayıs'ta UEFA Avrupa Ligi finalinde Tottenham ile karşılaşacak.


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