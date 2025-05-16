Haber Tarihi: 16 Mayıs 2025 12:11 - Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2025 12:42

Altın Neden Düşüyor, Düştü, Düşer mi? 16 Mayıs 2025

Altın Fiyatları Neden Düşüyor, Düştü? | Terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesinin ardından ekonomiden ilk tepkiler gelmeye devam ediyor. Yurt içi piyasalarda gram altının fiyatı büyük bir düşüş göstererek 4 bin 20 seviyelerinden işlem görüyor. Peki, 16 Mayıs altın fiyatları neden düşüyor, düştü?

Altın Neden Düşüyor, Düştü, Düşer mi? 16 Mayıs 2025
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Altın fiyatları, Çarşamba günü ABD işlemlerinin erken saatlerinde genel piyasadaki iyileşen yatırımcı risk iştahının baskısıyla hafifçe düşüş gösterdi. Gümüş fiyatları ise yatay seyretti. Haziran vadeli altın en son 17,80 dolar düşüşle 3.230,00 dolardan işlem gördü. Temmuz vadeli gümüş fiyatları ise 0,035 dolar düşüşle 33,065 dolardan işlem gördü.

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR, DÜŞER Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

Asya ve Avrupa borsaları, sakin geçen gece işlemlerinde karışık bir seyir izledi. ABD borsa endekslerinin bugün New York'ta yatay açılması bekleniyor. ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminde bir yumuşama belirtisiyle bu hafta risk iştahı arttı. Her iki ülke de bu hafta birbirlerine uyguladıkları bazı ticaret vergilerini hafifletti. Salı günü açıklanan ılımlı ABD tüketici fiyat endeksi de yatırımcıları ve traderları rahatlattı. ABD üretici fiyat endeksi ise Perşembe sabahı açıklanacak.

Bugün takip edilen önemli dış piyasalar arasında ABD dolar endeksinin düşüşü yer alıyor. Nymex ham petrol vadeli işlem fiyatları da düşüşte ve varil başına 63,00 dolar civarında işlem görüyor. ABD 10 yıllık Hazine tahvili getirisi ise şu anda %4,457 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de bugün açıklanacak ekonomik veriler arasında haftalık MBA mortgage başvuruları anketi ve haftalık DOE sıvı enerji stokları raporu bulunuyor.

TEKNİK ANALİZ

Teknik olarak, Haziran vadeli altın boğaları ve ayıların genel yakın vadeli teknik görünümü dengeli durumda. Boğaların bir sonraki yukarı yönlü fiyat hedefi, 3.350,00 dolar seviyesindeki güçlü direncin üzerinde bir kapanış gerçekleştirmek. Ayıların bir sonraki yakın vadeli aşağı yönlü fiyat hedefi ise vadeli işlem fiyatlarını 3.200,00 dolar seviyesindeki güçlü teknik desteğin altına itmek. İlk direnç Salı gününün en yüksek seviyesi olan 3.270,40 dolar ve ardından 3.300,00 dolar seviyesinde görülüyor. İlk destek ise gece oluşan en düşük seviye olan 3.225,20 dolar ve ardından Mayıs ayının en düşük seviyesi olan 3.209,40 dolar seviyesinde bulunuyor. Wyckoff Piyasa Puanı: 5.0.

Temmuz vadeli gümüş boğaları ise hafif bir genel yakın vadeli teknik avantaja sahip. Gümüş boğalarının bir sonraki yukarı yönlü fiyat hedefi, 34.015 dolar seviyesindeki güçlü teknik direncin üzerinde kapanışlar gerçekleştirmek. Ayıların bir sonraki aşağı yönlü fiyat hedefi ise fiyatları 31,00 dolar seviyesindeki güçlü desteğin altında kapatmak. İlk direnç geçen haftanın en yüksek seviyesi olan 33,48 dolar ve ardından 34,015 dolar seviyesinde görülüyor. Bir sonraki destek ise gece oluşan en düşük seviye olan 32,73 dolar ve ardından 32,50 dolar seviyesinde bulunuyor.

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