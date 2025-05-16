Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ve Galatasaray'ın da durumunu yakından takip ettiği Leroy Sane için yeni bir iddia geldi.
Sane ile Bayern Münih arasındaki sözleşme görüşmeleri çıkmaza girdi. Alman yıldızın, kulübünün son teklifini kabul etmeye sıcak bakmadığı öne sürüldü.
Almanya'dan Sky DE'nin haberine göre; Bayern Münih'in yeni sözleşme teklifi, 29 yaşındaki yıldız oyuncuyu ikna edebilmiş değil. Sane'nin mevcut şartlarda sözleşme uzatmaya sıcak bakmadığı ve alternatifleri değerlendirdiği belirtildi.
G.SARAY'IN RESMİ ADIM ATMASI BEKLENİYOR
Daha önce Alman basınında da yer aldığı üzere Galatasaray, Leroy Sane'yi transfer listesine almış durumda. Bayern'deki belirsizliğin netleşmesiyle birlikte sarı-kırmızılıların resmi adım atması bekleniyor.
BEKLENTİLER UYUŞMADI
Bayern Münih, yıldız isme yıllık 10 milyon euro'luk yeni kontrat önerdi. Ancak Sane'nin menajeri Pini Zahavi aracılığıyla ilettiği beklenti; 12 milyon euro maaş, 3 milyon euro bonus ve maç başı ücret yönündeydi. Taraflar arasında rakamsal farkın büyük olması nedeniyle anlaşma şimdilik uzak görünüyor.
ARSENAL DE TAKİPTE
Premier Lig devi Arsenal'in de Sane'yi transfer gündeminde tuttuğu ifade ediliyor. İngiliz ekibi, oyuncunun geleceğine dair gelişmeleri dikkatle izliyor.
SEZON PERFORMANSI
Sane, bu sezon Bayern Münih formasıyla 44 maçta görev alırken 13 gol, 6 asistlik katkı sağladı.
Sane ile Bayern Münih arasındaki sözleşme görüşmeleri çıkmaza girdi. Alman yıldızın, kulübünün son teklifini kabul etmeye sıcak bakmadığı öne sürüldü.
Almanya'dan Sky DE'nin haberine göre; Bayern Münih'in yeni sözleşme teklifi, 29 yaşındaki yıldız oyuncuyu ikna edebilmiş değil. Sane'nin mevcut şartlarda sözleşme uzatmaya sıcak bakmadığı ve alternatifleri değerlendirdiği belirtildi.
G.SARAY'IN RESMİ ADIM ATMASI BEKLENİYOR
Daha önce Alman basınında da yer aldığı üzere Galatasaray, Leroy Sane'yi transfer listesine almış durumda. Bayern'deki belirsizliğin netleşmesiyle birlikte sarı-kırmızılıların resmi adım atması bekleniyor.
BEKLENTİLER UYUŞMADI
Bayern Münih, yıldız isme yıllık 10 milyon euro'luk yeni kontrat önerdi. Ancak Sane'nin menajeri Pini Zahavi aracılığıyla ilettiği beklenti; 12 milyon euro maaş, 3 milyon euro bonus ve maç başı ücret yönündeydi. Taraflar arasında rakamsal farkın büyük olması nedeniyle anlaşma şimdilik uzak görünüyor.
ARSENAL DE TAKİPTE
Premier Lig devi Arsenal'in de Sane'yi transfer gündeminde tuttuğu ifade ediliyor. İngiliz ekibi, oyuncunun geleceğine dair gelişmeleri dikkatle izliyor.
SEZON PERFORMANSI
Sane, bu sezon Bayern Münih formasıyla 44 maçta görev alırken 13 gol, 6 asistlik katkı sağladı.
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