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Galatasaray'a Leroy Sane müjdesi!

Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ve Galatasaray'ın radarında olan Leroy Sane geleceğiyle ilgili kararını verdi.

calendar 16 Mayıs 2025 20:42
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'a Leroy Sane müjdesi!
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Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ve Galatasaray'ın da durumunu yakından takip ettiği Leroy Sane için yeni bir iddia geldi.

Sane ile Bayern Münih arasındaki sözleşme görüşmeleri çıkmaza girdi. Alman yıldızın, kulübünün son teklifini kabul etmeye sıcak bakmadığı öne sürüldü.

Almanya'dan Sky DE'nin haberine göre; Bayern Münih'in yeni sözleşme teklifi, 29 yaşındaki yıldız oyuncuyu ikna edebilmiş değil. Sane'nin mevcut şartlarda sözleşme uzatmaya sıcak bakmadığı ve alternatifleri değerlendirdiği belirtildi.

G.SARAY'IN RESMİ ADIM ATMASI BEKLENİYOR

Daha önce Alman basınında da yer aldığı üzere Galatasaray, Leroy Sane'yi transfer listesine almış durumda. Bayern'deki belirsizliğin netleşmesiyle birlikte sarı-kırmızılıların resmi adım atması bekleniyor.

BEKLENTİLER UYUŞMADI

Bayern Münih, yıldız isme yıllık 10 milyon euro'luk yeni kontrat önerdi. Ancak Sane'nin menajeri Pini Zahavi aracılığıyla ilettiği beklenti; 12 milyon euro maaş, 3 milyon euro bonus ve maç başı ücret yönündeydi. Taraflar arasında rakamsal farkın büyük olması nedeniyle anlaşma şimdilik uzak görünüyor.

ARSENAL DE TAKİPTE

Premier Lig devi Arsenal'in de Sane'yi transfer gündeminde tuttuğu ifade ediliyor. İngiliz ekibi, oyuncunun geleceğine dair gelişmeleri dikkatle izliyor.

SEZON PERFORMANSI

Sane, bu sezon Bayern Münih formasıyla 44 maçta görev alırken 13 gol, 6 asistlik katkı sağladı.


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