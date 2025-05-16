Haber Tarihi: 16 Mayıs 2025 11:36 - Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2025 11:36

Trump Türkiye'ye geldi mi, gelecek mi, ne zaman gelecek?

ABD Başkanı Donald Trump, uygun olması durumunda Cuma günü Türkiye'ye gelebileceğini söyledi. Peki, Trump Türkiye'ye geldi mi, gelecek mi, ne zaman gelecek?

Trump Türkiye'ye geldi mi, gelecek mi, ne zaman gelecek?
Abone Ol
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'yi ziyaret edebileceği sinyalini verdi. Peki, Trump Türkiye'ye geldi mi, gelecek mi, ne zaman gelecek?

Trump Türkiye'ye geldi mi, gelecek mi, ne zaman gelecek?

Katar'ın başkenti Doha'da basın toplantısı yapan Trump, "Uygun olması durumunda Cuma günü Türkiye'ye gidebilirim" dedi.

Trump, Türkiye'ye gitmeyi daha önce planlamadığını belirtti.

Önceki açıklamalarında Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye gelmesi durumunda gelebileceğini ifade etmişti. Fakat Türkiye'deki müzakerelere Putin katılmama kararı alırken, düşük profilli bir heyet belirledi.

Çarşamba günü Moskova'da yayınlanan bir kararnamede Putin, Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Vladimir Medinsky'yi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Galuzin, Savunma Bakan Yardımcısı Alexander Fomin ve Askeri İstihbarat Başkanı Igor Kostyukov'un da yer aldığı heyetin başına atadı. Medinsky, Şubat 2022 savaşının başlamasından kısa bir süre sonra İstanbul'da düzenlenen toplantılarda da Rusya'nın müzakere heyetine başkanlık etmişti. O görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Trump Türkiye'ye geldi mi, gelecek mi, ne zaman gelecek? Gündem Trump Türkiye'ye geldi mi, gelecek mi, ne zaman gelecek?
Cenk Tosun için Fenerbahçe defteri kapanıyor! Fenerbahçe Cenk Tosun için Fenerbahçe defteri kapanıyor!
Fatih Terim'den geleceği için açıklama! Dünya Futbolu Fatih Terim'den geleceği için açıklama!
Beşiktaş'tan yerli hamlesi: Zeki Çelik! Beşiktaş Beşiktaş'tan yerli hamlesi: Zeki Çelik!
Galatasaray, arayı açıyor! Galatasaray Galatasaray, arayı açıyor!
Hatayspor, Adana Demirspor deplasmanında! Hatayspor Hatayspor, Adana Demirspor deplasmanında!
Szymanski için Lazio iddiası! Fenerbahçe Szymanski için Lazio iddiası!
Beşiktaş'ta kritik zirve: Solskjaer listeyi sundu! Beşiktaş Beşiktaş'ta kritik zirve: Solskjaer listeyi sundu!
Galatasaray'da futbolculara dev prim! Galatasaray Galatasaray'da futbolculara dev prim!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Batista Mendy'den Galatasaray itirafı!
2
Galatasaray ve Trabzonspor, PFDK'ye sevk edildi
3
Mustafa Muhammed'e ağır 'homofobi' cezası
4
Lacazette için açıklama: "Bu onun son maçı"
5
Fenerbahçe'den rekor bonservis: Kolo Muani!
6
İngiliz devinde favori aday Mourinho!
7
Sacha Boey'dan Galatasaray'a yeşil ışık

SON HABERLER