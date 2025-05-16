ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'yi ziyaret edebileceği sinyalini verdi. Peki, Trump Türkiye'ye geldi mi, gelecek mi, ne zaman gelecek?



Trump Türkiye'ye geldi mi, gelecek mi, ne zaman gelecek?



Katar'ın başkenti Doha'da basın toplantısı yapan Trump, "Uygun olması durumunda Cuma günü Türkiye'ye gidebilirim" dedi.



Trump, Türkiye'ye gitmeyi daha önce planlamadığını belirtti.



Önceki açıklamalarında Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye gelmesi durumunda gelebileceğini ifade etmişti. Fakat Türkiye'deki müzakerelere Putin katılmama kararı alırken, düşük profilli bir heyet belirledi.



Çarşamba günü Moskova'da yayınlanan bir kararnamede Putin, Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Vladimir Medinsky'yi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Galuzin, Savunma Bakan Yardımcısı Alexander Fomin ve Askeri İstihbarat Başkanı Igor Kostyukov'un da yer aldığı heyetin başına atadı. Medinsky, Şubat 2022 savaşının başlamasından kısa bir süre sonra İstanbul'da düzenlenen toplantılarda da Rusya'nın müzakere heyetine başkanlık etmişti. O görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

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